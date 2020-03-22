DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Rize'de yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar evsiz kaldı

RİZE'de taşıyıcı kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluşan ve önlem amacıyla dün gece tahliye edilen 11 katlı binada yaşayanlar geceyi yakınlarının yanında, otel ve tahsis edilen yurtlarda geçirdi. Sabah bina önüne gelenler, bekleyişini sürdürüyor.

Merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'ndeki 11 katlı 44 daireli Çay Apartmanı'nın taşıyıcı kolon, kiriş ve duvarlarında dün akşam saatlerinde çatlaklar oluştu. Bina sakinleri durumu Rize Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı teknik incelemede bina taşıyıcı kolon ve kirişlerinde derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Ekipler can ve mal güvenliği açısından binanın tahliyesine karar verdi. Binada oturanlar evlerinden tahliye edilerek, yakınlarının yanlarına yerleşti. Binanın bulunduğu sokak ise bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri de bina çevresinde önlem aldı.

SABAH BİNA ÖNÜNE GELDİLER

Binada yaşayanlar geceyi yakınlarının yanında, otel ve tahsis edilen yurtlarda geçirdi. Sabah bina önüne gelenler, bekleyişini sürdürüyor. Binaya girişlerine izin verilmeyenler, bir çözüm yolu arıyor. Bu arada binada daha önce de yaptırılan deprem performans analizinde binanın riskli olduğunun tespit edildiği ortaya çıktı.

'GEÇ ALINMIŞ BİR KARAR'

Bina sakinlerinden Cesim Amedi, tahliye kararının geç alınmış bir karar olduğunu söyleyerek "28 yıldır burada oturuyorum. Mağdur olduk, ne yapacağımızı şaşırdık ve sokakta kaldık. Gece boşalttık evi, ceketimizi aldık çıktık. Çöküntü varmış altta, kolonlar patlamış. Çoluk çocuk mecbur kaldık gece yarısı çıktık dışarı, gece otelde kaldık. Daha önce de bakmışlardı, binanın durumuna yüzde 60 sıkıntılı demişlerdi. Bu geç kalmış bir durum. Koronavirüs salgını nedeniyle her taraf sıkıntılı, sokağa çıkmak bile bizim için sıkıntılı bir durum. Şu an kalacak bir yerimiz yok, 6 nüfusla dışarda kaldık" dedi.

Günaydın Memişoğlu da "Dün akşam saatlerinde bir çatlama oldu, ses duyuldu. Rize Belediyesi'ne haber verildi. Belediye ekipleri geldi ve binanın tahliyesini sağladılar. Gece de gelip mühürlediler. Vali bey kriz masası oluşturdu. Ev bulamayan vatandaşlar öğretmenevine yerleştirildi, yurt açıldı, oraya yerleştirildi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Binadan detaylar

Binanın paslanmıs demirlerinden detay

Bina önünde alınan güvenlik önlemi detay

Bina sakini röp

Haber-Kamera: Mehme Can PEÇE RİZE/DHA

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İzmit'te sokağa çıkan yaşlılar uyarıldı

İZMİT'te, polis ve zabıta ekipleri sokağa çıkan 65 yaş üzerindeki kişileri evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

İzmit'te kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan 65 yaş üzeri kişiler oldu. Özellikle cami avluları ve semt pazarlarının kurulduğu bölgelerde bulunan 65 yaş üzerindeki kişiler, polis ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Koronavirüsün tehlikelerinin anlatıldığı yaşlı kişiler evlerine gönderildi. Kendi imkanları ile evlerine kısa sürede ulaşamayacak olanlar ise polis ve zabıta ekipleri tarafından evlerine kadar götürüldü.

POLİS YARDIMCI OLDU

İzmit Kocatepe Mahallesi'nde yaşayan 65 yaş üstü bir kişi 155'i arayarak ihtiyaçları olduğunu bildirdi. Bunun üzerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşın marketten ihtiyacı olan ürünleri alarak evine bıraktı.

'GENİŞ AİLEM' PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara 'Geniş Ailem' projesi ile yardım eli uzatıyor. İçişleri Bakanlığı'nın getirdiği kısıtlama ile sokağa çıkamayan vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 153 Çağrı merkezini arayarak yardım istiyor. Çağrının ardından harekete geçen ekipler, ihtiyaç listesini ve alışveriş tutarındaki parayı alarak vatandaşların alışverişini yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerin yaşlıları uyarmaları

Zabıta ekibinin yaşlı vatandaşı araç ile götürmesi

Polisin semt pazarında yaşlılara kimlik sorması

Detay

-Büyükşehir ekiplerinin çalışması

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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68 yaşındaki evsiz, misafirhaneye gitmemek için direndi

ŞANLIURFA'da, evsiz olduğu için sokakta yaşayan Faruk Küçük (68), koronavirüs önlemleri kapsamında, polis ve zabıta ekiplerinin misafirhaneye götürme isteğine direndi. Bastonuyla görevlilere engel olmaya çalışan Küçük, güçlükle ikna edilip, götürüldü.

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı uygulamasının ilk gününde, Şanlıurfa'da bu yaş üzerindeki bazı kişilerin erken saatlerde dışarı çıktığı görüldü. Yasağa uymayan bu kişiler, polis ve zabıta ekiplerinin uyarıları üzerine evlerine girmeye ikna edilerek, geri gönderildi. Bu sırada kentin simgesi Balıklıgöl yakınlarında, evsiz olduğu için sokakta yaşayan Faruk Küçük'ü de ekipler, misafirhaneye götürmek istedi. Buna itiraz eden Küçük, uzun süre gitmemek için direndi. Zaman zaman bastonuyla görevlilere engel olmaya çalışan Küçük, güçlükle ikna edilip, götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sağlık ekiplerinin gelmesi

Yerde yatan kimsesiz yaşlı amca

Polis ekiplerinin yaşlı amcayı ikna etmesi

Yaşlı amaca polis ekiplerine direnmesi

Zabıta ekiplerinin yaşlı amcayı zorla araca koyması

Toplanan meraklı vatandaşlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK- Kamera Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA,

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Aksaray'da sokağa çıkma yasağına uymayıp dışarı çıktı: 'Başım ağrıyordu hava almak için çıktım"dedi

AKSARAY'da İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü kişiler için uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan Naci Kayabaşı (70), "Evde yatmaktan başıma ağrı girdi. Hava almak için dışarı çıktım." dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü olanlar ile bazı kronik rahatsızlıkları bulunanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Kentte bu yasağa uymayanlarında olduğu görüldü. Hava almak için dışarı çıktığını belirten Naci Kayabaşı, "Evde yatmaktan başıma ağrı girdi. Hava almak için dışarı çıktım." dedi. Ramazan Şişman da (77), spor yapmak için dışarı çıktığını belirterek, "Ben Allah'a inanan ve güvenen bir insanım. Benim bu yaşıma rağmen hala bir dişim bile eksik değil. Sağlık sorunum bu yaşıma kadar hiç olmamıştır. Yaradanın takdirini değiştirmek mümkün değil. Ben hayatımda grip dahi olmadım. Dışarı çıkmanın yasak olduğunu duydum. Ben yemeğimi yedim. Sporumu yapmak için dolaşıyorum. Güneş banyomu almak için dolaşıyorum. Ben Allah'a inanan ve güvenen bir insanım. Asla ne virüsten ne de başka bir şeyden korkmuyorum." dedi. Poliste gelen ihbarlar doğrultusunda sokağa çıkan 65 yaş üstü kişileri uyarıp evlerine gönderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaşlıların banklarında oturması

-Diğer vatandaşlarla tartışması

-Yolda yürümeleri

-77 yasındaki Ramazan Şişman röp

-70 yaşındaki Naci Kaybaşı röp

Haber- Kamera: ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

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Trabzon'da koronavirüs sessizliği

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararların ardından Trabzon'da piknik alanlarının yanı sıra sokaklardaki insan yoğunluğu gözle görünür şekilde azaldı. Az sayıda iş yerinin açık olduğu kent merkezi sessizliğe bürünürken, polis ekipleri ise koronavirüs tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkanlara, uyarı anonsları yapıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam edilirken, Trabzon'da pek çok esnaf 'evde kal' çağrısına uyarak kepenk açmadı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar da evlerinden dışarı çıkmadı. Nöbetçi eczane ve fırın dışında çok az sayıda iş yerinin açıldığı kent merkezinin boş kaldığı görülürken, sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararların ardından kentteki piknik alanlarının yanı sıra sokaklardaki insan yoğunluğu ise gözle görünür şekilde azaldı. Güneşli havaya rağmen, yasaklara uyulduğu gözlenen kentte, bazı vatandaşlar da sahilde yürüyüş ve spor yaparak evlerine döndükleri dikkat çekti.

POLİSLER ANONSLA UYARIYOR

Polis ekipleri ise, kent merkezinde koronavirüs tedbirlerine uymayıp, dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı anonsları yapıyor. Ekipler yoğunluğun yaşandığı bölgelere polis otosuyla "Değerlerli vatandaşlarımız, sizlerin ve tüm insanlığın sağlığı için sizlere evlerde kalmayı tavsiye ediyoruz" anonslarıyla uyarıda bulunuyor.

Kent sakinleri, tedbirler kapsamında alınan kararların ve bazı uygulamaların yerinde olduğunu belirterek, olası bir bulaşıcılığa karşı herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sahilden görüntü

Parklardan görüntü

-Vatandaş detayı

-Polis anonsu

BOYUT: 496 MB.

HABER KAMERA: Fatih TURAN/ TRABZON, -