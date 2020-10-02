Di Maio, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Di Maio, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, göç ve güvenlik konularında Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) açısından kilit muhatap konumunda olduğunu söyledi.

Di Maio, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, göç ve güvenlik konularında Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) açısından kilit muhatap konumunda olduğunu söyledi.

Di Maio, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu İtalya Dışişleri Bakanlığında ağırladı. İki ülke ilişkileri, Türkiye ile İtalya arasındaki 3. hükümetler arası zirve toplantısının hazırlıkları, Türkiye'nin AB üyelik süreci, uluslararası ve bölgesel gelişmeleri ele alan iki bakan, ortak basın toplantısında konuştu.

Ev sahibi Bakan Di Maio, Türk mevkidaşıyla iyi bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Biz İtalya olarak Türkiye ile ilişkilerimizi sürekli geliştirmekten yanayız. Gayet içten ve ikimizin karşılıklı çıkarlarına dayalı bir diyaloğu sürdürmek ve daha güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Türkiye ve İtalya arasında tarihi dostluk olduğuna dikkati çeken Di Maio, "Kovid-19 salgınının ilk başlarında Türkiye'nin bizim zor anımızda gönderdiği yardımlar için Türk halkına çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Doğu Akdeniz konusunda İtalya'nın tutumunu Bakan Çavuşoğlu'na aktardıklarını dile getiren İtalyan Bakan, "Tabii ki Yunanistan ve Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ile AB üyesi olduğumuz için dayanışma içindeyiz ama aynı zamanda Türkiye ile Yunanistan arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesinden başlamak üzere gerilimin ortadan kalkmasından yanayız. Bu konudaki tüm desteğimizi hem AB Dönem Başkanı Almanya'ya hem yüksek temsilciye verdik." ifadelerini kullandı.

Di Maio son günlerde Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelere dair teşvik edici haberler geldiğini belirterek, "Biz iki taraf arasında herhangi bir kaza olmaması için çatışmasız bir çalışma alanı ortaya çıkmasını istiyoruz. Özellikle de Türkiye ile Yunanistan'ın istikşafi görüşmeleri sürdürmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki, Doğu Akdeniz'deki gerilimlerin azaltılması, Türkiye ile AB arasındaki iş birliği açısından çok önemli. Enerji konusunda da iş birliğinin devam etmesi gerekiyor." yorumunu yaptı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ihtilaf

Di Maio, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ihtilafa da değinerek, "İtalya olarak bu konuda çok endişeliyiz. Askeri gerilimin tırmandığı bir durum var. Bu oranın halkları için ciddi tehdit. Biz gerçekten diyalogla elde edilen bir çözümden yanayız. İki ülkeye de barış ve istikrar getirecek bir çözüm. Bu ihtilafın gelişmesinde kimsenin bir çıkarı olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-AB ilişkileri

Türkiye ve AB ilişkilerini de derinlemesine değerlendirdiklerini ve bu konunun dün Brüksel'deki AB liderler zirvesinde de görüşüldüğünü aktaran Di Maio, şunları kaydetti:

"İtalya'nın sürdürdüğü tavır aynı çizgide. Pozitif bir siyasi gündemin oluşturulmasından yanayız. Özellikle de güvenlik ve göç konularında da pozitif şekilde ilişkilerin sürdürülmesinden yanayız. İtalya, Türkiye ile AB arasında daha geniş diyaloğu teşvik ediyor. Birçok iş birliği alanımız var, 2016'da yapmış olduğumuz göç mutabakatı bunlardan biri. Ankara, güvenlik ve göç konusunda AB'nin kilit muhatabı konumundadır."

Libya konusu

Libya konusunu da ele aldıklarını anlatan Di Maio, şöyle devam etti:

"Türkiye ile İtalya arasında bu konudaki iş birliğinin hayati olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde birçok zorluğa rağmen Libya'nın siyasi istikrara kavuşması konusunda ilerlemeler kaydetmekten yanayız. Burada UNSMIL'ın desteğini de garanti etmeliyiz aynı zamanda hem içeride hem dışarıda Libya ile olan diyaloğun sürmesi gerekiyor. Özellikle de ortak askeri komisyonun 5+5 formasyonunda çalışmalarına devam etmesi gerekiyor. Hem Sirte hem Cufra'da askerden arındırılmış bir bölge oluşturarak kalıcı ateşkes için doğrudan müzakereleri destekliyoruz."

Gerginliği azaltmak için Libya'da petrol ihracatının yeniden başlaması için çalıştıklarını belirten Luigi Di Maio, "Libya istikrarlı bir geleceği hak ediyor. Silahla müdahale ederek belki hızlı sonuç alınabilir ama diplomasi ve diyalog yoluyla ulaşılan sonuçlar daha uzun vadeli netice verir." dedi.

Di Maio, "Libya'da ilerleyen günlerde olabileceklere" dair bir soru üzerine, "BM tarafından belirlenen yol haritasını takip etmelerinin meyvelerini veriyor. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ayrılık açıklaması cesaret örneği. Biz tabii ki bu açıklamayı dikkate alıyoruz. Serrac'ın şu anda temsil ettiği figür çok önemli. Onlar kendi aralarında bir anlaşmaya varmadıkları sürece bunun bir mimarisini oluşturmak mümkün olmayacak. O yüzden etkili olabilecek tüm tarafların Libya halkı üzerine yine diyalogdan yana etkilerini kullanmalarından tarafız. Biz de bunu teşvik ediyoruz. ve nihayet, Türk dostlarımızla da Libya'ya artık bir sorun bölgesi olarak değil, Akdeniz'de hem güvenlik açısından hem de Libya halkına sunabileceğimiz olanaklar açısından önemli bir yer olarak görmek istiyoruz." yanıtını verdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Türkiye, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Di Maio, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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