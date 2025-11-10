Dilara Bilir Taburcu Oldu - Son Dakika
Dilara Bilir Taburcu Oldu

10.11.2025 18:49
7 katlı binanın enkazından kurtulan Dilara, ailesinin mezarını ziyaret etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim günü 7 katlı Arslan Apartmanı çöktü. Binada kiracı olarak oturan 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Enkaz altından anne Emine Bilir, baba Levent Bilir ile 14 ve 12 yaşındaki çocukları Hayrunnisa Nur Bilir ile Muhammet Emir'in cansız bedenleri çıkarıldı. Ailenin en büyük çocuğu Dilara Bilir ise enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

TABURCU EDİLDİ

Psikologlar eşliğinde ailesini kaybettiğinin bilgisi verilen 18 yaşındaki Dilara Bilir, tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nden bugün saat 14.00 sıralarında taburcu edildi.

AİLESİNİN MEZARLARINI ZİYARET ETTİ

Dilara Bilir, taburcu olur olmaz kaybettiği ailesinin mezarlarını ziyaret edip dua etti. Dilara Bilir, mezarlık ziyaretinin ardından babaannesinin evine yerleşti.

