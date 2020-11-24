Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Normalleşirse burada en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı kazanacak" - Son Dakika

Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Normalleşirse burada en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı kazanacak"

24.11.2020 21:48
Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan topraklardan çekilirse, normalleşme başlarsa Azerbaycan ile birlikte adım atacağız. Normalleşirse burada en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı kazanacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan topraklardan çekilirse, normalleşme başlarsa Azerbaycan ile birlikte adım atacağız. Normalleşirse burada en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı kazanacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Plan ve Bütçe Komsiyonu'nda Dışişleri bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerini sorularını cevapladı. Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'ne yönelik olarak, "Güvenlik ön planda olduğu için güvenliğe yönelik politikalar izlediğimiz doğrudur. Türkiye'nin imajını olumsuz etkilediği doğru ama önce güvenliğimizi düşünmek zorundayım. Siz Avrupa Birliği'ne şunu soruyor musunuz; '15 civarındaki faslı neden engellediniz' diye" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin parçası, ortasında olduklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Biz AB ile ilişkileri neden kötü yapalım? Avrupa'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı had safhaya çıktı. AB ile ilgili süreç reformla devam eden bir süreçtir. AB bir virgüle takılıyor, aylarca dönüş yapmıyor. Bunu AB'ye soruyor musunuz" şeklinde konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ ARASINDA AYRIM YAPMIYORUZ. İKİSİYLE DE MÜCADELE EDEN BİZİZ"

Çavuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çevikzöz'ün toprak bütünlüğüne yönelik eleştirilerine, "Biz Türkiye olarak komşuları toprak bütünlüğüne nasıl saygı duymuyoruz? DEAŞ, PKK operasyonların yapmasak, BM şartına uygun değil mi girişimiz? Biz Suriye toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Her yerde ilk cümle şu Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği. Siz PKK marşı Kuzey Irak'taki operasyonlarımızdan da mı rahatsızsınız? Hangi ülkenin toprak bütünlüğüne saygısızlık yaptık. Özgür Suriye Ordusu ABD dahil birçok ülke tarafından tanınmış bir güçtür. DEAŞ'a karşı kaç şehit verdiler biliyor musunuz? Terör örgütleri arasında ayrım yapmıyoruz. İkisiyle de mücadele eden biziz" diye konuştu.

"KIBRIS'TA ECEVİT'İN ÇİZGİSİNDE, ERBAKAN'IN ÇİZİSİNDE SİYASET İZLİYORUZ"

KKTC'de Konya Belediyesi'nin, TOKİ'nın olmasından rahatsızlığı anlamadığını belirten Çavuşoğlu, "Anavatan'ım burası, yavru vatan orası. Tüm imkanlarımızla oradayız. DSİ de orada, TİKA'da orada. Karayolları Genel Müdürlüğü, Enerji Bakanlığı icrada, askerimiz orada. Biz Kıbrıs'ta Ecevit'in çizgisinde, Erbakan'ın çizisinde siyaset izliyoruz. Kıbrıs meselesinde CHP çizgisiyle aynı çizgide olduk. Kapalı Maraş konusunda birçok Rum vatandaş bize teşekkür ediyor. Envanter çıktıktan sonra herkesin hakkı verilecek, kimsenin hakkı çiğnenmeyecek" dedi.

Azerbaycan konusunda Çavuşoğlu, " Dağlık Karabağ'ın statüsü ile ilgili müzakereler sürecek. Azerbaycan bunu görüşmeye hazır. Tovuz'a kim saldırdı? Ermenistan Eylül'de sivillere kim saldırdı? Ermenistan. Ermenistan topraklardan çekilirse, normalleşme başlarsa Azerbaycan ile birlikte adım atacağız. Normalleşirse burada en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı kazanacaktır" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu: Normalleşirse burada en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı kazanacak

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Azerbaycan, Ermenistan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Normalleşirse burada en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı kazanacak' - Son Dakika


Son Dakika

Başakşehir, Manchester United deplasmanında! Temsilcimizin ilk 11'i belli oldu Sağlık Bakanı Koca: İlerleyen süreçte koronavirüs aşısı eczanelerden de alınabilecek Ibrahimovic, yüzünü kullandığı için video oyunu firmasına ateş püskürdü: Size kim izin verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ile telefonda görüştü "Bir daha Haber Global'e gelmeyeceğim" diyen Muharrem İnce sözünü unuttu Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki görevinden istifa etti Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 161 kişi vefat etti, 7381 yeni vaka tespit edildi Yüzbinlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu
G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti         
21:55
Skandal görüntüler! Hafter güçlerinin tatbikatında Türk bayrağı hedef olarak kullanıldı Skandal görüntüler! Hafter güçlerinin tatbikatında Türk bayrağı hedef olarak kullanıldı         
21:37
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak         
21:10
Muharrem İnce: CHP'yi düzeltemezsek partiyi kuracağız Muharrem İnce: CHP'yi düzeltemezsek partiyi kuracağız         
20:53
Burdur'da karantinayı ihlal eden vatandaş, pazara girerken yakalandı Burdur'da karantinayı ihlal eden vatandaş, pazara girerken yakalandı         
20:47
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz         
20:27
Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu         
20:05
Son Dakika: Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi Son Dakika: Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi         
19:36
Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var         
19:06
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı         
18:12
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek         
18:03
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 22:05:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Normalleşirse burada en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı kazanacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei