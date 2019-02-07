Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Sayısını Açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Sayısını Açıkladı

10 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında hayatını devam ettirmekte olan Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı. Açıklamaya göre 5 milyon vatandaşımız yaşamını yurt dışında sürdürüyor.

Dışişleri Bakanlığı, Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Sayısını Açıkladı, System.String[]
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun geçtiğimiz yıl TBMM Başkanlığı'na sunduğu yurt dışında yaşayan Türklerle ilgili soru önergelerine cevaben Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hangi ülkede ne kadar Türk vatandaşı yaşadığını resmi olarak açıkladı.



Dünya çapında 152 ülkeyi kapsayan verilere göre Türkiye Cumhuriyeti toprakları dışında yaşayan Türk vatandaşlarının toplam sayısı 5 milyonu bulunuyor. Almanya, 2 milyon Türk vatandaşı ile Türklerin en fazla nüfusa sahip olduğu ülke olurken; Butan, Tonga, Tuvalu'da hiçbir Türk vatandaşı yaşamıyor.



Bununla birlikte Ermenistan, Paraguay, Ekvator Ginesi, El Salvador, Nijerya, Cabo Verde, San Marino, Bolivya, Suriye, Monako, Kuzey Kore, Liberya, Belize, Galler, İzlanda, Kanarya Adaları, Kuzey İrlanda, Jamaika, Honduras, Güney Kıbrıs, Barbados, Andorra, Tayvan, Togo ve Uruguay'da yaşayan Türk vatandaşları ile ilgili veri bulunmadığı açıklandı.



Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde Avrupa'nın önemli ülkelerinden biri olan İngiltere'deki Türk vatandaşlarına dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu'nun BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamaya göre ada ülkesinde 400 bin Türk vatandaşı yaşamını sürdürüyor.

Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:45 

Teknoloji
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