Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 10 ayda ihracat 1 milyar dolar sınırını aştı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 2020 yılı 10 aylık döneminde gerçekleşen ihracatın 1 milyar dolar sınırını aştığı bildirildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılının Ocak-Ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönemde 1 milyar 72 milyon 910 bin 657 dolar tutarında ihracat gerçekleşti. 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde bölge ihracatında 870 milyon 203 bin 952 dolar Trabzon'dan gerçekleşirken Rize'den 121 milyon 314 bin 55 dolar, Artvin'den 47 milyon 443 bin 940 dolar ve Gümüşhane'de 33 milyon 948 bin 710 dolar ihracat gerçekleştirildiği öğrenildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleşen 10 aylık ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine oranla miktar bazında aynı kalırken, değerde yüzde 3 oranında bir düşüş yaşandı. Düşüşteki en önemli nedenin fındık sektöründeki ihraç siparişlerinin bir önceki yıl sezonuna göre azalması olduğu bildirilirken, fındık sektörü dışında kalan sektörlerin toplam ihracatında ise yüzde 6 oranında artış yaşandığı kaydedildi.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılı 10 aylık döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 4 sektör ise; ilk sırada 602 milyon 062 bin 914 dolar ihracatla fındık ürünleri, ikinci sırada 131 milyon 773 bin 900 dolar ihracatla yaş meyve sebze ürünleri, üçüncü sırada 96 milyon 469 bin 362 dolar ihracatla madencilik ürünleri ve dördüncü sırada 92 milyon 432 bin 738 dolar ihracatla su ürünleri ve mamulleri oldu. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ihracatı gerçekleştirilen sektörlerden tarım ürünleri sektöründe en fazla ihracat artışı su ürünleri ihracatında yaşanırken, bölgeden yapılan su ürünleri ihracatı 10 ayda yüzde 51 oranındaki artış ile 92 milyon 432 bin 738 dolara ulaştı. Sanayi ürünleri sektöründe ise en büyük ihracat artışı savunma sanayii sektöründe yaşandı. Savunma sanayi sektörü ihracatı 10 aylık dönemde yüzde 151 oranındaki artışla 11 milyon 391 bin 402 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 2020 yılı ilk 10 ayında 125 farklı ülkeye ihracat yapıldığını, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu söyledi. Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 21, Gürcistan'a yapılan ihracatta yüzde 17, Almanya'ya yapılan ihracatta yüzde 8 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta ise yüzde 1 artış yaşandığını kaydeden Kalyoncu, "En fazla ihracatın yapıldığı İtalya'ya yönelik ihracatımızda ise fındık ihracatında son 2 ayda yaşanan düşüşe bağlı olarak yüzde 27 oranında düşüş görülmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçılarımız Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Peru, Güney Kore, Singapur, Endonezya, Malezya, Japonya, Tayland ve Tayvan gibi Uzak Doğu Bölgesi ülkelerine yönelik ihracat hacmini her geçen yıl artırma başarısı göstererek, Doğu Karadeniz Bölgemizden Uzak Doğu ülkelerine yapılan ihracatı 150 milyon doların üzerine yükseltmiştir. Global pandemi döneminde birçok ülkede sanayi sektörlerinde düşük kapasite ile çalışılmasından dolayı siparişlerin azalması ve uluslararası piyasalarda yaşanan talep daralmasının özellikle fındık ve mamulleri sektörü ihracatına yaptığı olumsuz etki ile rakip ülkelerdeki fiyatların ülkemize nazaran daha düşük olması nedeniyle alıcıların fındık alımları için rakip ülkelere yönelmeleri son aylarda ihracatımızı negatif yönde etkilemeye başlamıştır. Uluslararası piyasalarda yaşanan talep daralması nedeniyle rakip ülkelerin fiyat düşürerek kıyasıya rekabetle karşımıza çıkması birçok sektörde ihracatçımızı zorlamaktadır. Özellikle son aylarda lojistik ve enerji maliyetlerinde yaşanan artışlar ihracatçımızın rekabet imkanını zorlaması nedeniyle lojistik maliyetlerinde ihracatçımızın desteklenmesi ihracat artışımıza büyük katkı yapacaktır" ifadelerini kullandı. - TRABZON