Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Kocaeli, Bolu, Düzce, Bartın ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Kocaeli, Bolu, Düzce, Bartın ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Salgın nedeniyle 28 Mart'ta verilen aranın ardından 28 Mayıs'ta yeniden başlayan Yüksek Hızlı Trenin (YHT) Kocaeli'de de duracağı ve yolcu alacağı bildirildi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle yüzde 50 kapasiteyle seferlerine başlayan YHT'nin, tedbirler kapsamında İstanbul ve Ankara dışında ara istasyonlarda durmama kararı alındığını anımsattı.

Şeker, bu süreçte düzenlenen YHT seferlerinde Kocaelilerin mağdur olmaması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı ile görüşmeleri gerçekleştirip vatandaşlardan gelen talebi ilettiğini aktararak, "Görüşmelerimizi olumlu olarak sonuçlandırdık. Artık YHT, İstanbul-Ankara seferlerinde pazartesinden itibaren İzmit'te de duracak." ifadelerini kullandı.

- "Hergün il ve ilçelerimizin koronavirüs haritasını çıkarıyoruz"

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, salgına karşı bireysel önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, özellikle eş, dost ve akraba ziyaretleri gibi sosyal ilişkilerde özenli davranılmasının önemine işaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak koronavirüsle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini aktaran Ergüney, şunları kaydetti:

"Maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak hastalıktan korunma ve normalleşmenin en önemli şartı. Koronavirüs, kişisel önlemler dikkate alınmadığında hızla bulaşabilen sinsi bir hastalık. Her an dikkatli olmamız gerekiyor. Bizler her gün il ve ilçelerimizin koronavirüs haritasını çıkarıyor, filyasyon çalışmalarıyla bulaş kaynaklarının izini sürüyoruz. İyiye doğru giden durumda bu basit kurallara uyulmadığı için dalgalanmalar olabiliyor. Bu da sağlık çalışanları tarafından yapılan özverili ve fedakarca çalışmaları boşa çıkarabiliyor. Bu nedenle hastalık sıfırlanana kadar vatandaşlarımızın kişisel önlemlere ciddiyetle uymaları gerekiyor."

Bolu

Bolu'da koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan D-100 kara yolunun kent girişlerinde polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sürüyor. Denetimlerde araçlarda bulunanların maske takma ve sosyal mesafe kuralı kontrol edilirken sağlık ekipleri tarafından ateş ölçümü yapılıyor.

Kentin Karacasu beldesi giriş ve çıkışlarında da jandarma ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında kontroller devam ediyor.

Normal zamanda kentin en işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi'nde vatandaşlar, polis ve bekçiler tarafından maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılıyor.

Bolu Belediyesine bağlı ekipler, kentte dezenfeksiyona devam ediyor.

İzzet Baysal Caddesi'nde kurulan çadırda Türk Kızılay Bolu Şubesi tarafından vatandaşlara maske dağıtımı sürüyor.

Düzce

Düzce Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran itibarıyla belediyeye ait tüm sosyal tesislerin hizmete açıldığını bildirdi.

Belediye ekipleri, tabiat alanları ve belediyeye ait tesislerde genelge kapsamında düzenleme yaptı.

Düzce BELTUR AŞ bünyesinde bulunan Erguvan Sosyal Tesisi, Melen Su Park, 15 Temmuz Parkı, Aydınpınar ve Samandere Şelaleri ile Kusursuz Kafe işletmeleri hazırlıkların tamamlanmasının ardından faaliyete geçti.

Belediye ekipleri, kent genelinde temizliğe ve dezenfeksiyona devam ediyor.

- Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kovid-19 ile mücadele kapsamında normalleşme sürecinin başladığını, valilik olarak buna göre yeni çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Vali Gürel, vatandaşlardan tedbirleri elden bırakmamalarını, yeni sisteme göre davranmalarını istedi.

Öte yandan belediye ekipleri, kent genelinde dezenfeksiyonu ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, normalleşme süreci nedeniyle ilçede faaliyetlerine başlayan iş yerlerine ziyaret etti.

Esnafa hijyen kitleri, siperlik, steril eldiven, maske ve el dezenfektanı dağıtan Köse, yaptığı açıklamada, "Birçok alanda vatandaşlarımıza ve esnafımıza desteklerimiz, yardımlarımız devam ediyor. 1 Haziran'dan itibaren lokantalarımız, işletmelerimiz artık vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Bizler de bu çerçevede lokanta ve restoran sahibi esnafımıza iş yerlerinin dezenfekte edilmesi ve hijyen kiti desteği veriyoruz" diye konuştu.

Bartın

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehane, kafeterya, lokantada ve çay ocakları gibi iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı açıklamada, bu iş yerlerinin 1 Haziran'da hizmet vermeye başlamasıyla denetimlerini de sürdürdüklerini belirtti.

Söz konusu iş yerlerinin hizmet vermesiyle ilgili genel esasların iş yerlerine tebliğ edilerek hijyen kontrolleri yapıldığını ifade eden Akın, hizmet vermeye başlayan işletmelerin salgın hastalıkla mücadelelerini sürdürmelerini ve tedbirleri ihmal etmeden çalışmalarını istedi.

Koronavirüs, Kocaeli, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 04:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Son Dakika

Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor         
22:51
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor         
22:31
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı         
22:25
Korona verilerini tek tek yorumlayan Bilim Kurulu üyesi herkesin merak ettiği konuya açıklık getirdi Korona verilerini tek tek yorumlayan Bilim Kurulu üyesi herkesin merak ettiği konuya açıklık getirdi         
22:22
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var         
22:00
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi         
21:50
Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor         
21:44
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü         
21:39
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü         
21:23
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık         
21:19
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti         
21:13
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı         
20:58
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor         
20:48
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı         
20:47
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere         
20:44
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
20:41
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz         
20:10
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor         
20:01
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir         
19:58
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi         
19:53
İBB'den İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama         
19:53
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı         
19:38
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti         
19:27
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı         
19:25
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz         
19:11
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik "sosyete" eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz         
19:09
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi         
18:42
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti         
18:35
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor         
18:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 22:59:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]