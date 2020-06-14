Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde maske dağıtımı, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapıldı.


Ekipler, ortak kullanım alanları ile park, bahçe, piknik ve dinlenme alanlarını aralıklarla dezenfekte ediyor, esnaf ve iş yerleri de zabıta ekiplerince denetleniyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, çiftçileri modern çilek üretimine yönlendirmek ve gelir düzeyini artırmak amacıyla "Çilek Bahçesi Kurulumu Desteklemesi" projesi yürütülüyor.

Proje kapsamında 2015 yılından bu yana yaklaşık 250 çiftçiye 350 bin çilek fidesi ve bahçe kurulum malzemesi desteği verildi. Projeye dahil olan çiftçiler tarafından sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak ekimi yapılan çilek fidelerinin kontrolleri yapılıyor.

Bu yıl çilek üretimi talep eden çiftçiler, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne başvuru yapabiliyor. Başvuru için çiftçilerden çiftçi belgesi ve arazi tapu fotokopisi veya çiftçi kayıt sistemi belgesi isteniyor.

Bilgievlerinde koronavirüse karşı tedbirler alınıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir hizmet veremeyen bilgievlerinde, yeni normalleşme süreci doğrultusunda sosyal mesafe, oturma düzeni ve kişisel hijyen konularında düzenlemeler yapılıyor.

Bilgievleri, öğrencilerine kaldığı yerden hizmet vermek için sağlık tedbirlerini aksatmıyor. Bu kapsamda bilgievi binaları dezenfekte ediliyor. Özelikle personel arasında sıfır temasla en iyi hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kurallara uymaya devam edilmesi gerektiğini bildirdi.

Vali Gürel, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Haziran itibarıyla kontrollü sosyal hayata geçildiğini hatırlattı.

Kurallara uymanın önemine işaret eden Gürel, "Kurallara uyma hususunda dikkatli ve bilinçli olan Karabüklü hemşehrilerimin bu süreçte de öncelikli olarak kendisini, sevdiklerini ve toplumu koruyacağına güvenim tamdır. Haydi Karabüklüler; kurallara uyalım, uymayanları usulünce uyaralım. Bu illetten hep birlikte kurtulalım. Rehavete kapılmayalım. Başa dönmeyelim. Maskeni tak, sosyal mesafeye dikkat et, temizlik kurallarına uy ve kalabalık ortamlardan uzak dur." ifadelerini kullandı.

Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından son bir haftada, köy ve mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan 630 vatandaşın banka, alışveriş ve eczane taleplerinin karşılandığı bildirildi.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Kovid-19 döneminde kentte gerçekleştirilen destekler ve yardımlarla ilgili rakamsal bilgiler paylaştı.

Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, Karabük'te pandemi sürecinde Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 22 bin 526 kişiye, 35 milyon 536 bin 212 lira destek sağlandığını bildirdi.

Düzce

Düzce'de kentin en işlek noktası İstanbul ve Gaziantep Caddeleri, Spor Sokak ve Avni Akyol Parkı'nda polis, bekçi ve zabıta ekiplerince maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları kontrol ediliyor.

Belediye ekiplerince kent genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları sürdürülüyor.

Polis, zabıta ve jandarma ekiplerince işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.

Düzce Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs hastalığının yaygınlık oranı, geçirilmişlik düzeyi ve hiçbir belirti göstermeden hastalığı geçirenlerin düzeyini saptamak üzere Türkiye genelinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen sayıda kişiye, 8-20 Haziran tarihlerinde tarama programı yapılması planlandığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, planlama kapsamında Akçakoca'da 152, Cumayeri'nde 51, Çilimli'de 56, Gölyaka'da 71, Gümüşova'da 58, Kaynaşlı'da 74, Yığılca'da 57 ve Düzce Merkez'de 815 olmak üzere toplam 1334 kişi olacak şekilde tarama yapılacağı belirtildi.

12 günde tamamlanacak tarama programı kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan 10 ekibin, 12 Haziran itibarıyla TÜİK tarafından tespit edilen kişilerden örnek alınması maksadıyla ev ziyaretlerine başladığı kaydedildi.

Bolu

Bolu'da, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi ile en yeşil alanı olarak bilinen Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkı'nda vatandaşlar; polis, bekçi ve zabıtalar tarafından maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılıyor.

Öte yandan kentin giriş noktası olan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda polis ve sağlık ekipleri tarafından kontroller sürüyor.

Bolu Belediyesi ekipleri tarafından ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kentte zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Temizlik ekipleri ise çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli dezenfekte ediyor. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde dezenfeksiyon ve yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Karabük, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 03:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

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