Doku kültüründen elde ettiği muz fideleriyle her sofraya muz ulaştıracak - Son Dakika

Doku kültüründen elde ettiği muz fideleriyle her sofraya muz ulaştıracak

06.03.2021 08:17
Doku kültüründen elde ettiği muz fideleriyle her sofraya muz ulaştıracak, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nda görevli olan ve çiftçilikle ilgilenen İrfan Buhur, aşırı sıcak ve nemli iklim koşulları nedeniyle 'muz yetişmez' denilen Adana'ya, doku kültürü üzerine yaptığı Ar- Ge çalışmasıyla ürettiği yüksek verimli muz fidelerinden sera kurdu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nda görevli olan ve çiftçilikle ilgilenen İrfan Buhur, aşırı sıcak ve nemli iklim koşulları nedeniyle 'muz yetişmez' denilen Adana'ya, doku kültürü üzerine yaptığı Ar- Ge çalışmasıyla ürettiği yüksek verimli muz fidelerinden sera kurdu. Buhur, bu projeyle 35-40 kilogram olan fide başına muz üretimini 70- 80 kilograma çıkararak, her sofraya muz ulaştırmayı hedefliyor.

Anamur ilçesinde Doku Kültürü Laboratuvarı'nda muz ile ilgili çeşitli çalışmalar yürüten İrfan Buhur, Türkiye'de yıllık 400 bin tona varan muz ithal edildiğini öğrenmesiyle Ar-Ge çalışmalarına başladı. Aşırı sıcak ve nemli iklim koşulları nedeniyle 'muz yetişmez' denilen Adana'ya gelerek bu yargıyı kırmak isteyen Buhur, Çukurova Teknokent'te 11 dönüm sera kurarak doku kültürü ile elde edilmiş verimi yüksek fideler dikti.

FİDE BAŞINA VERİMİ 70-80 KİLOYA ÇIKARACAKÜreticilerin fide başına 35-40 kilogram ürün aldığında sevindiğini belirten Buhur, yaptıkları Ar- Ge çalışmalarıyla hastalıklardan arınmış, verimi yüksek fidelerle bu verimi 70-80 kilograma kadar çıkaracaklarını vurguladı. Böylelikle ithalatın önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getiren Buhur, "Bu aradaki fark ürün artışı sebebiyle hem üreticinin daha fazla para kazanmasını sağlayacak, hem fiyatı düşeceğinden muz her sofraya girmiş olacak. Herkes muz yeme imkanına sahip olacak. İthalatı da böylelikle kısmış olacağız" dedi. 'FİYAT DÜŞECEK, İTHALAT AZALACAK'11 dönüm seraya 2 bin 200 civarında doku kültüründen elde edilen fideler diktiklerini belirten İrfan Buhur, şöyle konuştu: "Bu fideler doku kültüründen elde edildi. Burada bir fideden 70 kilo meyve aldığımızda aşağı yukarı 150 ton gibi bir rakama tekabül ediyor. Bir yılda 450 bin TL gibi bir gelir elde etmiş olursunuz. Buradan bunu 3 TL'den sattığınızda tüketicide bunu 5 TL'den yesin. Bu anlamda fiyatın düşmesini sağlamış olacağız. Herkeste özellikle de çocuklarımız bunun potasyumundan faydalanacak. Şu an Doku Kültürü Laboratuvarımız Mersin'de. Buraya da teknoloji bölgemize de kuracağız. Projemiz son aşamada. Hatta üniversiteden çok değerli hocalarımızla birlikte hastalıktan arındırma ile ilgili de bir projemiz olacak. Hastalıklardan arınmış, verimi yüksek fideleri geliştirip üreticilerimize sunduğumuzda işte bir fideden maksimum 70-80 kilo ürün aldığımızda da verim artışını sağlamış hem ithalatı kısmış hem de fiyatını da düşürmüş olacağız. Herkes muz yemiş olacak. Kendi ülkemizde yetiştirdiğimiz ürünleri çevremizdeki Orta Doğu ülkelerine sunarsak ülkemizin tarımsal ihracatına da katkı sunmuş olacağız. Yani bizim buradaki projemiz gerçekten çok büyük bir proje."'DEVLET TEŞVİKİYLE GİTTİKÇE ARTAN MUZ SERALARI YAPILIYOR'

Devletin muz ile ilgili sera kurmak isteyenlere teşvik verdiğini hatırlatan İrfan Buhur, "Rahatlıkla muzun yetişebileceği bir ülke olmamıza rağmen resmi rakamlara göre 250-300 bin ton, 400 bin ton muz ithal eden bir ülke olmamız nedeniyle üzüldüm. 'Neden biz yetiştirmiyoruz' dedik. Devletimiz buralara teşvikler verdi. Hükümetimiz bu anlamda çok güzel çalışmalar yaptı. Muzla ilgili sera yaptığınızda 5'inci bölge teşviklerinden yararlanıyorsunuz. Şu anda da Adana'da Çukurova bölgesinde gittikçe artan muz seraları yapılıyor. Ürün artışları sağlayarak, kaliteli, yüksek standartlı ürün yetiştirerek, verimi yüksek fideler dikerek zaman içerisinde bu ithalatı da kısmış olacağız veya tamamen ortadan kaldırmış olacağız" diye konuştu.


Doku kültüründen elde ettiği muz fideleriyle her sofraya muz ulaştıracak
Doku kültüründen elde ettiği muz fideleriyle her sofraya muz ulaştıracak
Doku kültüründen elde ettiği muz fideleriyle her sofraya muz ulaştıracak
Doku kültüründen elde ettiği muz fideleriyle her sofraya muz ulaştıracak
Doku kültüründen elde ettiği muz fideleriyle her sofraya muz ulaştıracak
Doku kültüründen elde ettiği muz fideleriyle her sofraya muz ulaştıracak
Doku kültüründen elde ettiği muz fideleriyle her sofraya muz ulaştıracak
Doku kültüründen elde ettiği muz fideleriyle her sofraya muz ulaştıracak
Doku kültüründen elde ettiği muz fideleriyle her sofraya muz ulaştıracak
Doku kültüründen elde ettiği muz fideleriyle her sofraya muz ulaştıracak
Doku kültüründen elde ettiği muz fideleriyle her sofraya muz ulaştıracak

Doku Kültürü, Türk Lirası, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doku kültüründen elde ettiği muz fideleriyle her sofraya muz ulaştıracak - Son Dakika


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