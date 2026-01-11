Dolandırıcı Mahalle Bekçileri Tarafından Yakalandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan denetimlerde, dolandırıcılık suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 33 ayrı suç kaydı bulunan O.Ç. (55), yakalandı.

Karabağlar ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri, aranan şüphelilere yönelik dün çalışma yaptı. Durdurulup, kimlik sorgulaması yapılan O.Ç.'nin 'Dolandırıcılık' suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 33 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi. Firari hükümlü O.Ç., gözaltına alındı. O.Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.