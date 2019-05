Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden olan ve Türkiye etabının startı İstanbul Sultanahmet 'te verilen 'Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi', Van 'a ulaştı. Almanya 'da Europa-Orient Ralliye Derneği Başkanı Wilfried Gehr, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin ile 11 ülkeden yaklaşık 150 amatör rallici, Van'a geldi. Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ tarafından karşılanan ralliciler, Van'a hayran kaldılar.Burada bir açıklamada bulunan Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, bu sene 14'üncüsünü düzenledikleri rallinin 11 Mayıs tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinden başladığını ifade ederek, " Avusturya Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldik ve oradan da Gürcistan 'a geçtik. Bugün de Van'dayız. Buradan da Şanlıurfa 'da düzenlenecek olan Göbeklitepe etkinliklerine katılacağız. Programımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde son bulacaktır" dedi."Terörün milleti olmaz" Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından desteklendiğini ifade eden Serin, "Gelen yabancılara Türkiye'yi anlatmanın en güzel yolu, saha çalışmalarıdır. Bugün buraya gelen yarışmacılardan yüzde 80'i ilk defa buralara geliyor. Bazı insanların gitmeyin tehlikelidir dedikleri yerlere yabancıları getirmek çok güzel bir şey. Bu anlamda Türkiye'deki ve dünyadaki insanlar görecekler ki Türkiye'nin her tarafına gidilebiliyor. Terörün milleti olmaz, ülkesi de olmaz. Güvenlik noktasında nerede neyin ne zaman olacağı belli olmaz ama yaşamaya da devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.Van Gölünde sezonu açtıklarını da sözlerine ekleyen Serin, "Avrupalılar kuzey bir yerden geldikleri için orada hava hala soğuk. Burada suyu ve sıcak havayı görünce hemen kendilerini denize attılar. Vanlılar da böylece göl sezonunu açtılar" diye konuştu."Kadına şiddet ve çocuk istismarı dünyanın her yerinde var"Ralli grubu ile gelen Kadın Aktivist Birgit Schmidt ise geçen sene Yaka-Koop ile tanıştıklarını ifade ederek, "Almanya'da da bir kadın örgütü vasıtasıyla tanıştık ve kendileriyle telefonlaştık. Ondan sonra böyle bir proje yapmayı uygun gördük. Van'a geldiğimiz için de çalışmalarına katkımız olsun diye kendilerine bazı hediyeler ile para getirdik" şeklinde konuştu.Kadına şiddetin dünyanın her yerinde var olduğunu dile getiren Schmidt, "Ne yazık ki bunun önüne geçemiyoruz. Bizler bunu kendi inisiyatifimizle yapıyoruz. Çocuklar her tarafta tacize uğruyor. Bizler kadınlarla çocuklarla beraber çalışıyoruz. Almanya'da da bu sorun var. Elimizden geldiği kadar kadınlar olarak bir olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ da organizasyona 11 ülkeden katılım olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ve Van'ın tanıtımı açısından çok önemli bir organizasyon. Gönül isterdi ki burada daha fazla kalsınlar ve Van'ın tarihi yerlerini görsünler. Ama iki günlük bir organizasyon olduğu için yapacak bir şey yoktu. Yine de her şeye rağmen organizasyondan memnunuz. Van'ın tanıtımına katkı sağlayacağından dolayı da memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.Yaka-Koop Aktivisti Gülmay Gümüşhan da 3 yıldır Almanya'da bir kadın grubu ile iletişim halinde olduklarını dile getirerek, "Almanya'da çalışmalarımızı destekleyen bir kadın grubu var. Sürekli iletişim halindeydik. Yaptığımız çalışmaları yakinen biliyorlar. Onların vasıtasıyla Birgit Schmidt ile tanıştık. Onlar da düzenlenen bir turla Van'a geleceklerini söylediler. Biz de kendilerinden bu organizasyonda bizim de logomuzun yer alması ricasında bulunduk. Onlar da kabul ettiler. Dünden beri buradalar. Kendileriyle erken yaşta evlilik ve kadına şiddet konularını konuştuk. Onlar da bu sorunların sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde olduğunu söylediler. Kadınlarla aynı dili konuşmasak bile dünyaya aynı mesajı vermek istedik. Dünyada kadına şiddete hayır, küçük yaşta evliliğe hayır diyor, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.Karşılıklı hediye takdiminin ardından araçlarına binen ralliciler, Şanlıurfa'ya doğru hareket ettiler. - VAN