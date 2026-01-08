Drift Atan Sürücülere Cezalar Kesildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde karla kaplı sınav parkurunda araçları ile drift atan 2 sürücüye toplam 92 bin 784 TL idari para cezası uygulandı. Sürücülerin tehlikeli bir şekilde drift yaptığı anların görüntüsünü Merzifon Kaymakamlığı paylaştı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü belgesi almak isteyenler için oluşturulan sınav parkuru alanındaki dubaların kırıldığını ve yerlerinden söküldüğünü fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. Harekete geçen Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki kameraları inceledi. İncelemede sınav parkurunda araçlarla drift atıldığı, bu kişilerin de O.G. ve R.D. olduğu belirlendi.

Tehlike dolu anların görüntüsünü sosyal medyada paylaşan Merzifon Kaymakamlığı, 2 sürücüye kara yolları trafik kanunu kapsamında 46 bin 392'şer TL idari para cezası uygulandığını, ayrıca sürücülerin sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konularak araçların 2 ay trafikten men edildiğini açıkladı. - AMASYA