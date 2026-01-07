Düğün Salonunda Trajik Kaza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Düğün Salonunda Trajik Kaza

Düğün Salonunda Trajik Kaza
07.01.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen'de dekoratif kemerin devrilmesi sonucu doktor çift hayatını kaybetti. Yeni görüntüler ortaya çıktı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde Doktor Mehmet Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı'nın (35) düğün salonunun bahçe giriş kapısında devrilen dekoratif kemerin altında kalıp, hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; Baltacı çiftinin birçok ailenin geçtiği dekoratif kemerin altından geçerken kemerin rüzgarın etkisiyle devrildiği anlar, farklı açılardaki kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, 25 Mayıs 2025'te saat 13.00 sıralarında Yahşelli Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Bir anaokulu, velilere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenledi. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen hekim Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı da kızlarının gittiği anaokulunun etkinliğine katıldı. Program sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrildi. Çiftin yanındaki kızı, olaydan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Baltacı çifti, ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Baltacı, kurtarılamadı. İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Güler Baltacı da yaşamını yitirdi. Doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.

SANIKLAR YARGILANMAYA BAŞLADI

Soruşturmada, düğün salonu işletmecileri İsmet Ceylan, annesi N.C. ve babası G.C. (56), olay günü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 26 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet Ceylan tutuklanırken, annesi ve babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından işletmeci Ceylan ve babası G.C. hakkında 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Anne N.C. hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Sanıklar, Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay gününe ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Baltacı çiftinin çocukları ile birlikte düğün salonuna gelişi, kahvaltı organizasyonunda vakit geçirmeleri ve rüzgarın şiddetini artırmasının ardından diğer ailelerle birlikte çıkışa yönelmeleri yer aldı. Görüntülerde; Baltacı çiftinin birçok ailenin geçtiği dekoratif kemerin altından geçerken kemerin rüzgarın etkisiyle devrildiği anlar, farklı açılardaki kameralar tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA

Menemen, Güncel, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün Salonunda Trajik Kaza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı

12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:22
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:14:46. #7.11#
SON DAKİKA: Düğün Salonunda Trajik Kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.