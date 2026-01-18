Düğünde Cinayet: Eski Belediye Başkan Yardımcısına Ömür Boyu Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Düğünde Cinayet: Eski Belediye Başkan Yardımcısına Ömür Boyu Hapis

18.01.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde düğünde yaşanan tartışmada Hasan Ali Tuncer'i vuran Ziya Yıldırım, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki bir düğünde, eski ilçe belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i (42) tabanca ile vurup öldüren eski Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım (65), ömür boyu hapse mahkum edildi.

Serik'te 19 Ağustos 2024'te meydana gelen olayda, 2019- 2024 yılları arasında Serik Belediyesi'nde başkan yardımcılığı ve MHP'den meclis üyeliği yapan Ziya Yıldırım ile aynı tarihte yine MHP'den meclis üyesi Hasan Ali Tuncer arasında düğünde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yıldırım, tabancayla Tuncer'e ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Hasan Ali Tuncer yaralandı. Düğünde bulunan bir doktor tarafından ilk müdahalenin yapıldığı Hasan Ali Tuncer, sağlık ekibi tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hasan Ali Tuncer, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Ziya Yıldırım, avukatı tarafından ikna edilerek polise teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ziya Yıldırım, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ziya Yıldırım poliste ve adliyede susma hakkını kullandı. Öldürülen Hasan Ali Yıldırım'ın lise yıllarından gittiği dershanede Ziya Yıldırım'dan matematik dersi aldığı belirtildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelinin 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talep edildi. Davanın karar duruşmasında sanık Ziya Yıldırım ile yakınları, ölen Hasan Ali Tuncer'in yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DE ATEŞ ETMİŞ

Duruşma savcısı tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada şu ifadeler yer aldı:

"Sanık Ziya'nın geçmiş yıllarda maktulün öğretmeni olmasından dolayı birbirlerini tanıdıkları, yine sanık ile maktulün aynı siyasi partiden geçmiş dönemlerde belediye meclis üyeliği yaptıkları, sanık Ziya'nın maktul Hasan Ali ve maktulün babası Fatih'in Yükseköğrenim Bilim Vakfı'nın WhatsApp grubuna üye oldukları, 2024 yılının kurban bayramında Fatih tarafından gruba yazılan bayramlaşma mesajının sanık tarafından silindiği devam eden süreçte sanığın Fatih ve maktulü hedef alarak vergi kaçırdıklarından bahisle küçük düşürücü nitelikte mesajlar yazdığı, olay günü maktulün bu hususu konuşmak üzere sanıkla görüşmek istediği, evleri yakın olduğundan önce sanığın evine gittiği, burada bulamayınca sanığın düğünde olduğunu öğrendiği ve kır düğün salonuna gittiği, sanığın yanına yaklaştığında aralarında tartışma yaşandığı ve sanık Ziya'nın yanında bulundurduğu ruhsatlı tabancası ile maktulü hedef alarak ateş ettiği, sanığın kaçmaya çalışan maktulü yine hedef alarak arkasından ateş ederek öldürdüğü, akabinde olay yerinden uzaklaştığı anlaşılmıştır."

Savcı, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

'70 YAŞIMDAN SONRA ÇEKECEĞİM BİR ACI DEĞİL'

Duruşmada söz alan Hasan Ali Tuncer'in babası Fatih Tuncer, gözyaşlarıyla verdiği ifadede çok uzun yıllar süresince Serik'te eczacılık yaptığını belirterek, "Oğlum hiçbir suçu olmadığı halde katledilmiştir, sanık oğluma defalarca ateş etmiştir. Olayın ardından doktorların müdahalesi sırasında oğlumun ölmesini seyretmiş ve akabinde kendi arabasına binerek kaçmıştır. Bu benim 70 yaşımdan sonra çekeceğim bir acı değil. Yaşadığım olaydan sonra eczanemi devrettim, hayatımın bir anlamı kalmadı" dedi. Fatih Tuncer sanığın daha önce verdiği ifadelerde kendisini eğitimci olarak tanımladığına dikkati çekerek, "Ben öğrencisini öldüren öğretmeni ilk defa görüyorum. Umarım bu son olsun. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Öldürülen Hasan Ali Tuncer'in eşi Yıldız Tuncer de şimdi 7 yaşında olan kızının olayın ardından çok ağır travma geçirdiğini belirterek, "Kızım babasının öldürülmesinden sonra hiçbir yerde tek başına kalamıyor. Dışarıda insanların katil olduğunu ve onu da öldüreceğini düşünüyor" dedi.

Sanık Ziya Yıldırım ise savunmasında olay gecesi düğün yerinde olduğunu, Hasan Ali Tuncer'in evine gelerek kendisini sorduğunu, ardından düğün yerine geldiğini söyleyerek, "Maktul gelince bana küfürler etti, beni tehdit etti. Bana vurdu ve sırtüstü düştüm. Sonra can havliyle 1 el ateş ettim. Hedef gözetmedim. Öldürme kastım yoktu, onun düğüne geleceğini bilseydim gitmezdim. Olayların buraya gelmesini istemezdim" dedi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ziya Yıldırım'a ömür boyu hapis cezası verdi.

HABER: Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), -

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ali Tuncer, Cinayet, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğünde Cinayet: Eski Belediye Başkan Yardımcısına Ömür Boyu Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek
YPG’nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
Tutuklanan Ümit Karan’ın ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
16 yaşında öldürülen Atlas’ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi’den geldi 16 yaşında öldürülen Atlas'ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi'den geldi

15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:53
Türkiye’yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
14:21
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:59
Ülkeyi kana bulayan çatışma 30 kişi hayatını kaybetti
Ülkeyi kana bulayan çatışma! 30 kişi hayatını kaybetti
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 16:03:10. #7.11#
SON DAKİKA: Düğünde Cinayet: Eski Belediye Başkan Yardımcısına Ömür Boyu Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.