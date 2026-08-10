Dünyada başka örneği yok: 3 bin 200 yıllık sır Ankara'nın altındaymış - Son Dakika
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Dünyada başka örneği yok: 3 bin 200 yıllık sır Ankara'nın altındaymış

Dünyada başka örneği yok: 3 bin 200 yıllık sır Ankara\'nın altındaymış
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Frig medeniyetinin başkenti Gordion’da bulunan ve halk arasında ‘Midas Tümülüsü’ olarak bilinen tümülüsün Kral Midas’a değil babası Gordias’a ait olduğu belirtildi. Zonguldaklı madencilerin 82 metrelik bir tünelle ulaştığı 3 bin 200 yıllık bu karanlık odada, dünyanın tek örneği olan ve asırlara meydan okuyarak hiç çürümeyen ahşap bir mucize yatıyor.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan ve 2023 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan Gordion Antik Kenti’ndeki Midas Tümülüsü, barındırdığı 3 bin 200 yıllık ahşap mezarla dikkat çekiyor.

Frig medeniyetinin başkenti Gordion’da bulunan ve halk arasında ‘Midas Tümülüsü’ olarak bilinen tümülüsün Kral Midas’a değil babası Gordias’a ait olduğu belirtildi. 53 metre yüksekliğinde ve 300 metre çapındaki tümülüsün içerisinde yaklaşık 3 bin 200 yıllık ardıç ağaçlarından oluşan ahşap mezarın günümüze kadar korunarak ulaşması dikkat çekerken, mezardan çıkarılan 99 fibula da Friglerin metal işçiliğindeki ustalığını ortaya koydu. Gordion Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kadim Koç, tümülüsün dünyanın ikinci büyük tümülüsü olduğunu belirterek, Gordion’un sahip olduğu tümülüslerin bölgenin tarihi zenginliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Dünyada başka örneği yok: 3 bin 200 yıllık sır Ankara'nın altındaymış

Goridon’un aslında tümülüslerle dolu olduğunu kaydeden Gordion Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kadim Koç, "Bu kadar tümülüsün bir arada bulunduğu ender yerlerden biri. Şu anda Polatlı bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenmiş 130 tümülüs bulunmakta. Gordion’da 90’a yakın tümülüsümüz var. Bunların en büyüğü herkes tarafından bilinen Midas tümülüsü. Bu tümülüs dünyanın ikinci büyük tümülüsü. Birinci tümülüs de yine bizde. O da Lidyalılar’a ait Manisa’daki tümülüsümüz" diye konuştu.

"İÇERİSİNDE DÜNYANIN TEN ÖRNEK AHŞAP MEZARI BULUNUYOR"

Bu tümülüsün 53 metre yüksekliğinde 300 metre çapında devasa bir tümülüs olduğunu kaydeden Koç, "Bu tümülüsün bir özelliği var. Açılmış bir tümülüs. İçerisinde dünyanın tek örnek ahşap mezarı bulunuyor. UNESCO’da buna dayanarak bizleri UNESCO kalıcı listesine dahil etti" ifadelerini kullandı.

TÜMÜLÜS, MİDAS'IN DEĞİL BABASI GORDİAS'IN MEZARI

Tümülüsün herkes tarafından Midas’ın tümülüsü zannedildiğini aktaran Koç, "1957 yılında bu tümülüs kazısı yapılıp mezara ulaştığında Ulus Gazetesi Midas’ın babası Gordias’ın mezarı bulundu. Gordias’ın iskeleti bulundu demesine rağmen yıllar içerisinde Midas o kadar ünlü ki antik çağın en ünlü kişiliklerinden birisi. Bunun için de bir türlü babası oğlunun önüne geçemedi. Günümüzde de insanlar halen biz ne kadar ‘Midas’ın babası için yaptığı bir tümülüs, babasının mezarı burası’ desek de insanlar Midas’ı tanıdığı için, Midas’ın renkli kişiliği ön plana çıktığı için hep Midas tümülüsü olarak bilinir" şeklinde konuştu.

Dünyada başka örneği yok: 3 bin 200 yıllık sır Ankara'nın altındaymış

"ÇATAL İĞNENİN ANA VATANI BURASI"

Tümülüsün içindeki bulgulardan sonra çok önemli bilgiler edinildiğine değinen Koç, "Bu bulgulardan sonra anlaşıldı ki Frigler dünyanın en iyi ahşap oymacılığını yapmışlar. En iyi halı dokumacılığını yapmışlar. Bu da çok önemli. İçeriden çıkan bronz maddelere baktığımızda fibulalar yani çatal iğnenin ana vatanı burası, ilk çatal iğneler burada üretilmiş. 99 tane çatal iğne çıktı" dedi.

Dünyada başka örneği yok: 3 bin 200 yıllık sır Ankara'nın altındaymış

"ARDIÇ AĞAÇLARININ GÜNÜMÜZE KALDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Ahşap yapı olarak bakıldığında 6 metre 15 santimetreye 5 metre 15 santimetre ebadında bir mezar olduğunu söyleyen Koç, "Ardıç ağaçlarının halen çürümediğini ve günümüze kaldığını görüyoruz. Ardıç ağaçlarının yaşlarını da hesapladığımızda neredeyse 3 bin 200 yıl önceki bir ağacı bozulmadan görebiliyoruz. Kazı esnasında da çok değişik olaylar yaşamıştık. Bir Türk bilim insanı ve Amerikan bilim insanı birlikte bu kazıyı gerçekleştirmişlerdi ama o zamanki teknikle kazı bir sulu sondajla yapılmıştı. Yani tepeden girilerek aşağı doğru sondajla girilmişti. Sondaj sırasında her ne kadar dikkat edilse de biraz mezara zarar vermiş. Orada olan ahşapla birlikte kumaş dokulara da zarar vermiştir" ifadelerine yer verdi.

Dünyada başka örneği yok: 3 bin 200 yıllık sır Ankara'nın altındaymış

BİR ÇOK EŞYA BULUNDU

Tümülüsün görkemli bir girişi olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:

"82 metrelik bir tünelle Zonguldak’tan getirilen madencilerimizin kazarak mezara ulaşması vardı. Köyde anlatılan bazı hikayeler de var. Önce mezar odasında ufak bir pencere açılmış oradan köyden bulunan çocuk ayağından tutularak mezara sarkıtılmıştır. Çocuk da oradaki iskeleti falan görünce korkmuştur, bağırmıştır. Geri çekmişlerdir gibi değişik anlatımlar da köylerde mevcut. Burada çıkan değerli objeler, değerli eşyaların bir bölümü Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir. Ama Gordion’daki o küçük müzemizde de birçok eşyayı görebilirsiniz. Çok değerli ve Ankara’nın dünya mirası olan bir yer. 2023 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alındı. Mutlaka görülmesi gereken bu değeri mutlaka yerinde incelememiz gerekiyor."

Dünyada başka örneği yok: 3 bin 200 yıllık sır Ankara'nın altındaymış

Gordion Antik Kenti, sahip olduğu yaklaşık 90 tümülüs ve arkeolojik buluntularla Frig dönemine ilişkin önemli veriler sunuyor. 2023 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilen Gordion’da, kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin bir bölümü Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde, bir bölümü ise Gordion Müzesi’nde sergileniyor. 

Dünyada başka örneği yok: 3 bin 200 yıllık sır Ankara'nın altındaymış

Kültür Sanat, Ankara, Midas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dünyada başka örneği yok: 3 bin 200 yıllık sır Ankara'nın altındaymış - Son Dakika

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