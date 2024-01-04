Dünyada bir ilk Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji öğrencileri için Macera Park yaptı!

Eğitimin odağına çocuğu almış olan okulumuz, özellikle 2023-2024 yılında

okulumuzdaki eğitimin kalitesini daha yüksek seviyeye çıkarmak amacıyla

ülkemizin en nitelikli üniversitelerinden uzmanlarla birlikte İşbirliği yaparak

eğitim sistemini güçlendirmiştir. Çocukların doğru gelişimi için standart eğitimin

yanı sıra sosyal yaşam alanları; spor tesisleri, atölyeleriyle adeta bir yaşam alanı

sunuyor. Çocukların tüm gelişimsel faaliyetlerini üst seviyede düşünen Modern

Eğitim Koleji öğrencilerin bedensel gelişimine katkıda bulunan Adventure

Parkı çocukların hizmetine sundu. Akademik eğitimde de öncü olan Modern

Eğitim Koleji anaokul ve ilkokulda çift dil eğitim vererek en nitelikli şekilde

çocukların ingilizce öğrenmesini sağlıyor. Modern Eğitim Koleji ortaokul ve

lisede de akademik eğitimini en üst seviyeye çıkarıp öğrencileri koçluk

sistemiyle takip edip akademik olarak öğrencilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı

başarmış bir kurumdur.

Modern Eğitim Koleji; sadece okul değil bir yaşam merkezi mottosuyla; sanatta,

sporda ve müzikte en üst seviyede uygulamalar yapıp çocuklara ulaşabilecekleri

tüm sosyal, fiziksel ve akademik olanakları sunuyor.

2.Başlık; Bir okuldan daha fazlası olmayı başaran Türk okulu Dünya'ya örnek

oldu!

MURAT GÜLEL METİN;

Modern Eğitim Koleji kurucusu Murat Gülel;

"Dört duvar arasına sıkışmış eğitimi kalıplardan kurtarıp geleceğimiz olan

çocuklara daha iyi bir eğitim ve gelecek sunmak için bu okulu kurdum.

Modern Eğitim Kolejini açtığım günden bugüne dek kendimi eğitime adamış

çocuklarımıza daha nitelikli bir eğitim vermek fiziki ve sosyal gelişimlerin daha

nitelikli yapabilmek için tüm imkanlarımla çalışmaktayım."