Dünyada bir ilk Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji öğrencileri için Macera Park yaptı!

Eğitimin odağına çocuğu almış olan okulumuz, özellikle 2023-2024 yılında
okulumuzdaki eğitimin kalitesini daha yüksek seviyeye çıkarmak amacıyla
ülkemizin en nitelikli üniversitelerinden uzmanlarla birlikte İşbirliği yaparak
eğitim sistemini güçlendirmiştir. Çocukların doğru gelişimi için standart eğitimin
yanı sıra sosyal yaşam alanları; spor tesisleri, atölyeleriyle adeta bir yaşam alanı
sunuyor. Çocukların tüm gelişimsel faaliyetlerini üst seviyede düşünen Modern
Eğitim Koleji öğrencilerin bedensel gelişimine katkıda bulunan Adventure
Parkı çocukların hizmetine sundu. Akademik eğitimde de öncü olan Modern
Eğitim Koleji anaokul ve ilkokulda çift dil eğitim vererek en nitelikli şekilde
çocukların ingilizce öğrenmesini sağlıyor. Modern Eğitim Koleji ortaokul ve
lisede de akademik eğitimini en üst seviyeye çıkarıp öğrencileri koçluk
sistemiyle takip edip akademik olarak öğrencilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı
başarmış bir kurumdur.
Modern Eğitim Koleji; sadece okul değil bir yaşam merkezi mottosuyla; sanatta,
sporda ve müzikte en üst seviyede uygulamalar yapıp çocuklara ulaşabilecekleri
tüm sosyal, fiziksel ve akademik olanakları sunuyor.
2.Başlık; Bir okuldan daha fazlası olmayı başaran Türk okulu Dünya'ya örnek
oldu!
MURAT GÜLEL METİN;
Modern Eğitim Koleji kurucusu Murat Gülel;
"Dört duvar arasına sıkışmış eğitimi kalıplardan kurtarıp geleceğimiz olan
çocuklara daha iyi bir eğitim ve gelecek sunmak için bu okulu kurdum.
Modern Eğitim Kolejini açtığım günden bugüne dek kendimi eğitime adamış
çocuklarımıza daha nitelikli bir eğitim vermek fiziki ve sosyal gelişimlerin daha
nitelikli yapabilmek için tüm imkanlarımla çalışmaktayım."