Son Dakika Haberleri: Edirne'de "Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni"
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Edirne'de "Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni"

7 saat önce

Edirne'de Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni düzenlenecek.

Edirne'de

Edirne'de Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni düzenlenecek.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TİKA'nın desteğiyle düzenlenen şölene Trakya Üniversitesinin ev sahipliği yapacağını ve şölenin bazı fasıllarının, Bulgaristan'ın Filibe, Yunanistan'ın Gümülcine kentlerinde gerçekleşeceğini belirtti.

Prof. Dr. Arıcan, Türkiye, Tataristan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Gürcistan, KKTC, İran, Irak, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Moldova (Gagavuzyeri), Romanya, Kırım, Dağıstan, Yunanistan (Batı Trakya), Başkurdistan, Bosna-Hersek, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika ve Hollanda'dan şairler, yazarlar ve ilim adamlarının katılacağı şölenin 13'üncüsünün 13-16 Kasım tarihlerinde düzenleneceğini söyledi.

Şölenin Mimar Sinan'a adandığını belirten Arıcan, şunları kaydetti:

"Etkinlikte, katılımcılara her biri sanat eseri olan 'iştirak beratı', divan edebiyatının iki büyük ismi Nef'i ve Neşati ile İran'ın Türkçe yazan önemli şairlerinden Sehend adına da büyük ödüller verilecek. Şölen, Türkçenin zengin şiir varlığını, geçmişi ve bugünü ile gündemde tutmak, bütün dünyada Türkçe yazan şairleri bir araya getirmek, farklı Türk lehçelerinin şiir zenginliğini ortaya koyarak müşterek edebiyat zeminimize dikkat çekmek maksadıyla gerçekleştiriliyor.

Şölen kapsamında, akademisyen ve müzisyen Evrim Kaşıkçı yönetimindeki Rumeli Türküleri Topluluğu Edirne'de konser verecek."

Bosna - Hersek, Edirne, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:46 Kaynak: AA
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