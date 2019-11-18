Edirne'den kısa kısa

Edirne Ticaret Borsası (ETB) ve Bulgaristan Yambol Ticaret ve Sanayi Odası (YCCI) ortaklığında hayata geçirilen "Bilgi Güçtür" projesi kapsamında iki kurumun oluşturduğu heyet, Hannover Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

ETB'den yapılan açıklamaya göre, heyete, Hannover Ticaret ve Sanayi Odası tarafından odanın faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, projenin yeni iş birliklerine olanak sağlayacağını belirterek, "Bölgemizde bulunan sınır kapıları sayesinde Avrupa Birliği üyesi olan ülkelere ticaret yapabilme konusunda avantajlı bir konumdayız. Proje ile insan kaynakları ve hizmet kalitesinin geliştirilerek, AB üyesi ülkelerde bulunan oda ve borsalarla sürdürülebilir işbirliği fırsatları yaratmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda ETB Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk, Hannover Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerine Edirnekari tablo takdim etti.

Edirne konut satış istatistikleri

Edirne'de geçen ay 740 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü ekim ayı konut satış istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde geçen ay 142 bin 810 konut satılırken Edirne'de 740 konut satışı gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, Ankara ve İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller Hakkari, Ardahan Bayburt oldu.

DOÇEK'ten yürüyüş etkinliği

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin dumanlı dağlar bölgesine doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 110 kişiden oluşan yürüyüş ekibi, sisli bir havada sorunsuz bir etkinlik gerçekleştirdi.

"Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyasına destek

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü tarafından, Trakya Üniversitesi Vakfı tarafından yürütülen "Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyasına destek amacıyla heykel sergisi düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığınca gerçekleştirilen ve heykel bölümündeki öğretim elemanı ve öğrencilerin görev aldığı sergi, 20 Kasım 2019 Çarşamba saat 15.30'da, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Sergi Salonu'nda açılacak.

Heykel sergisinde yer alacak 50'den fazla eser, mezun öğrencilerin, öğrenimleri sırasında gerçekleştirdikleri ve mezuniyetlerinin ardından üniversiteye bağışladıkları heykellerden oluşacak.

İki hafta boyunca açık kalacak sergideki heykeller, "Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyasına en yüksek bağışı yapan kişilere takdim edilecek.