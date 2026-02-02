Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı

Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
02.02.2026 21:59
Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir iş yerine motosiklet ile gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir iş yerine motosikletteki 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında, Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen ve başlarında kask bulunan 2 şüpheliden biri, tabancayla iş yerine defalarca ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yeri sahibi olduğu öğrenilen Bekir Turhan ile iş yerinde bulunan 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırganlar motosikletle olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Bekir Turhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde motosikletle iş yerinin önüne gelen saldırganın ateş açma anları yer aldı. Polis saldırganların kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    daha çok olacak ülke uçuyor dediklerinde yalan söylemiyorlardı yer yüzüne negatif olan herşeyde uçuşa geçtik 2 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    harac ve olumlu son 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
