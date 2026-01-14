Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı - Son Dakika
Yaşam

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
14.01.2026 23:36
Sağlıklı yaşam, beslenme alışkanlıkları ve spor rutinleri ile bilinen oyuncu Elvin Levinler, bu kez denediği sıra dışı bir masaj yöntemiyle dikkat çekti. Ünlü isim, buccal masajı deneyimini sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin ilgisini üzerine topladı.

Bir dönemin sevilen yapımlarından "Alemin Kralı" dizisinde hayat verdiği "Ayben" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Elvin Levinler, oyunculuk kariyerine ara vererek gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.

EKRANLARDAN SOSYAL MEDYAYA

Televizyon projelerinde uzun süredir yer almayan Levinler, bu süreçte dijital platformlara yöneldi. YouTube ve Instagram'da aktif olan oyuncu, günlük yaşamına dair paylaşımlarıyla takipçileriyle bağını sürdürüyor.

Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZDE

Sosyal medya içeriklerinde ağırlıklı olarak sağlıklı yaşam konularına odaklanan Elvin Levinler; beslenme alışkanlıkları, spor rutinleri ve zihinsel farkındalık çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Yoga, meditasyon, nefes egzersizleri ve doğal beslenme gibi uygulamaları hayatının merkezine alan Levinler, bu süreci takipçileriyle düzenli olarak paylaşıyor.

Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

BUCCAL MASAJI GÜNDEM OLDU

Son paylaşımlarından biri ise kamuoyunda merak uyandırdı. Yüz gençleştirme ve kas gevşetme amacıyla uygulanan buccal masajını deneyimleyen Levinler, ağzın içinden yapılan masaj anlarını sosyal medya hesabında yayımladı. Bu görüntüler kısa sürede dikkat çekerken, alternatif bakım yöntemlerinin ilginçliği de bir kez daha gündeme geldi.

Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

