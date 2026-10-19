Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'dan suç örgütlerine gözdağı: Asla kaçamayacaklar - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'dan suç örgütlerine gözdağı: Asla kaçamayacaklar

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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Havacılık Daire Başkanlığı'nın 45. kuruluş yıl dönümü programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türk polisinin havacılık alanındaki gücüne ve teknolojik imkanlarına vurgu yapan Fidan, güvenliği tehdit eden unsurlara sert mesaj verdi. Fidan, "Şunu açıkça ifade etmek isterim ki; vatanımızın birliğine, milletimizin huzuruna kast etmeye niyetlenen hiçbir unsur, yüksek teknolojiyle donatılmış hava gücümüzün şahin gözünden, asla kaçamayacaktır." dedi.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Havacılık Daire Başkanlığı'nın kuruluşunun 45. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Emniyet Genel Müdürü Fidan, teşkilatın gelişen hava gücüne dikkat çekerek güvenlik operasyonlarında teknolojinin önemini vurguladı.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'dan suç örgütlerine gözdağı: Asla kaçamayacaklar

45 YILLIK HAVACILIK SERÜVENİNE DİKKAT ÇEKTİ

Havacılık Daire Başkanlığı'nın 19 Ekim 1981 tarihinde Ankara Gölbaşı'nda kurulduğunu hatırlatan Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, teşkilatın geçen 45 yılda önemli bir gelişim gösterdiğini belirtti. Başkanlığın modern hava araçları, yetişmiş personeli ve operasyonel imkanlarıyla Türk Polis Teşkilatı'nın en önemli birimlerinden biri olduğunu ifade etti. Emniyet Genel Müdürü Fidan, Havacılık Daire Başkanlığı'nı Türk Polis Teşkilatı'nın göz bebeği olarak nitelendirdi. 

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'dan suç örgütlerine gözdağı: Asla kaçamayacaklar

15 TEMMUZ'DAKİ DİRENİŞİ HATIRLATTI

Konuşmasında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine de değinen Emniyet Genel Müdürü Fidan, Havacılık Daire Başkanlığı'nın saldırıya uğrayan ilk noktalardan biri olduğunu hatırlattı. O gece görev yapan personelin gösterdiği direnişe dikkat çeken Emniyet Genel Müdürü Fidan, teşkilatın darbe girişiminin ardından önemli bir dönüşüm geçirdiğini söyledi. Başkanlığın "Daima Hazır!" anlayışıyla görevlerini sürdürdüğünü belirten Emniyet Genel Müdürü Fidan, şehitlerin hatırasının yaşatılmaya devam ettiğini vurguladı.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'dan suç örgütlerine gözdağı: Asla kaçamayacaklar

EMNİYETİN HAVA GÜCÜNE YENİ TEKNOLOJİLER

Türk polisinin havacılık kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara da değinildi. Aksungur Operatif İHA kapasitesinin artırılması, T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri tedarik süreçleri ve simülatör merkezleri, teşkilatın teknolojik gelişiminde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Havacılık personelinin terörle mücadele, asayiş, trafik denetimi, afet ve acil durum operasyonlarında kritik görevler üstlendiğini belirten Emniyet Genel Müdürü Fidan, hava desteğinin güvenlik çalışmalarındaki önemine işaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'dan suç örgütlerine gözdağı: Asla kaçamayacaklar

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ FİDAN'DAN DİKKAT ÇEKEN GÜVENLİK MESAJI

Konuşmasının en dikkat çekici bölümünde Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehditlere değinen Emniyet Genel Müdürü Fidan, yüksek teknolojiyle donatılan hava araçlarının suçla mücadelede önemli bir güç oluşturduğunu vurguladı. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’nin desteğiyle "Türkiye Yüzyılı"nı aynı zamanda "Huzurun Yüzyılı" yapma hedefini sürdürdüklerini ifade etti. 

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'dan suç örgütlerine gözdağı: Asla kaçamayacaklar

ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ UNUTMADI

Programın sonunda Havacılık Daire Başkanlığı'nın 45. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, personelin çalışmalarına teşekkür etti. Emniyet Genel Müdürü Fidan, görevleri sırasında hayatını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı. Tüm personele görevlerinde başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'dan suç örgütlerine gözdağı: Asla kaçamayacaklar
Emniyet Genel MüdürlüğüAli FidanHavacılıkGüncelGündemSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Atalay k Atalay k:
    polise tam yetki verin suçlu kalmaz 0 0 Yanıtla
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