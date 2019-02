Eroğlu 76 Şehrin Su Meselesini Çözdük

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu , DSİ Genel Müdürü olduktan sonra 76 şehirde su problemi olduğunu belirterek, 76 şehirde su meselesi vardı. Ama büyük düşündük. Hepsinin problemini çözüverdik. Kıbrıs 'a bile su götürdük dedi. Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban 'ın 31 Mart'ta görev süresinin dolması dolayısıyla belediye personeline verdiği veda yemeğine katıldı. Afyonkarahisar Belediyesi Termal Oteli'nde (AFBEL) düzenlenen yemeğe Eroğlu'nun yanı sıra Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven , Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Ak Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek ve teşkilat mensuplarıyla belediye personeli katıldı.'1 YILDA İSTANBUL'UN SU SORUNUNU ÇÖZDÜK' İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü döneminde yaptığı çalışmaları Afyonkarahisar Belediye personeline anlatan Veysel Eroğlu, 1 yıl gibi kısa sürede İstanbul'un su meselesini çözüme kavuşturduğunu söyledi. Eroğlu, Makamlar gelip geçici. Ben ne makamlar gördüm. Üniversitede en genç anabilim dalı başkanı yaptılar. Fakülte yönetimine girdim. Daha sonra Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken 'Sırça sarayda çok konuşuyorsun. Gel hadi İstanbul'un su meselesini halet de görelim' dedi. Ben de kendisine dedim ki 'Sayın başkanım 1 yılda su meselesini halleder, üniversiteye geri dönerim.' İstanbul'da 8 ayda su kesintisini tamamen kaldırdım. Allah'ın lütfuyla kaldırdım. Bir sene daha bekleyeyim dedim. Üniversitede görevliyim ve maaşımı oradan alıyorum. Hasbi çalışıyoruz yani. Ertesi yıl başkana 'Artık su meselesi bitti. Üniversiteye geri dönüyorum' deyince Tayyip Bey 'Veysel hoca deli misin Haliç ne güne duruyor' deyince. Biz de başladık Haliç'e. Diğer taraftan Marmara Denizi 'ni kurtardık. 2003 yılında ben üniversiteye kaçtım. Tayyip Bey yine beni yakaladı ve 'Veysel hoca yatmak yok' dedi. Ben de 'Ne yapacağız' diye sordum. Tayyip Bey de ' Türkiye 'nin su meselesini halledeceksin' dedi ve neticede hakikaten Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü olduk dedi.'76 ŞEHRİN SU MESELESİNİ ÇÖZDÜK'DSİ Genel Müdürü olduktan sonra 76 şehirde su problemi olduğuna değinen Eroğlu, şöyle konuştu Mardin 'den İzmir 'e kadar, Çorum 'dan Çankırı 'ya kadar, Kars 'tan Edirne 'ye kadar 76 şehirde su meselesi vardı. Ama büyük düşündük. Hepsinin problemini çözüverdik. Kıbrıs'a bile su götürdük. Kıbrıs'a su götürürken dilimin cezasını çektim. Onu da buradan anlatayım; İSKİ Genel Müdürü olalı bir yıl olmuştu. Su her tarafta akıyordu. İstanbul'da adalar var biliyorsunuz. Adalar 'daki vatandaşlar o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanımıza geldi. Vatandaşlar 'Efendim İstanbul'un her tarafına su verdiniz. Bizim adalarda su yok. Adalara su veremez misiniz deyince Cumhurbaşkanımız beni aradı. Ben de 'Efendim Adalara su götürürüz. Bizim için çok kolay' dedim.EROĞLU, BAŞKAN ÇOBAN'A SARILDIVeysel Eroğlu konuşmasının ardından Başkan Burhanettin Çoban'a sarılarak elini havaya kaldırdı. Başkan Çoban'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Eroğlu, Afyonkarahisar'da Ak Parti belediyeciliğinin partilerinin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek ile devam edeceğini söyledi. Afyonkarahisar Belediye personeli adına Bem-Bir-Sen Şube Başkanı ve İşletme Müdürü Muhittin Ok, Başkan Çoban'a hizmetlerinden dolayı çiçek takdim etti. Eroğlu ve beraberindekiler yemeğe katılan personeli birlikte uğurladı.