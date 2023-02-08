Erzincan 'da, Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 91 personel, çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Erzincan'dan deprem bölgesine komandolar gönderildi - Son Dakika

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