Erzurum'da cinayet ve intihar: Eski mahkum kadını vurdu

04.11.2025 09:49  Güncelleme: 10:21
Salih Aybaş, izinli çıktığı cezaevinden Nermin Tirit'i öldürdü ve ardından intihar etti.

Erzurum'da aynı kurumda çalıştığı ve takıntılı olduğu Nermin Tirit'i geçtiğimiz yıllarda bıçaklayarak yaralayan ve cezaevine giren Salih Aybaş, bu kez izinli olarak çıktığı cezaevinden kadını evinin önünde silahla vurarak öldürdü, sonrasında intihar etti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili bir açıklama yaptı, detaylar şok etti.

3 KURŞUNLA KATLETTİ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "03.11.2025 tarihinde Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesinde meydana gelen Kasten Öldürme ve İntihar olayına ilişkin bazı haber siteleri ile basın yayın organlarında paylaşımlar bulunması nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Meydana gelen olayda S.A. isimli kişinin N.T. isimli kişiye silahla üç el ateş ederek ölümüne sebep olduğu ve kendisini göğüs kısmından vurmak suretiyle intihar ettiğinin bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanılmış, olay yeri inceleme işlemleri yapılmış, olay yerini gören kamera kayıtları incelenmiş ve cesetler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir" denildi.

İZİNLİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ, TEDBİR TALEBİNDE BULUNMADI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitlere göre olayda vefat eden S.A. ve N.T. arasında önceye dayalı husumet bulunduğu belirtilerek, daha sonra şöyle devam edildi, "S.A.'nın N.T.'ye yönelik 20.01.2023 tarihli Kasten Öldürmeye Teşebbüs eyleminden dolayı Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunduğu, S.A.'nın 23.10.2025 tarihinde saat 10: 00 da bulunduğu ceza infaz kurumundan 11 günlük yasal izinle ayrıldığı, S.A.'nın izne ayrıldığı bilgisinin ilgili ceza infaz kurumu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne, ayrıca kolluk birimleri tarafından 22.10.2025 tarihinde maktul N.T.'ye bildirildiği, N.T.'nin herhangi bir tedbir talebinin bulunmadığını kolluk birimlerine ilettiği, S.A.'nın 03.11.2025 tarihinde saat 10: 00 da ceza infaz kurumuna teslim olması gerektiği ancak saat 07: 30 sıralarında atılı suçu işlediği olay yeri incelemesi ve kamera görüntülerinden tespit edilmiştir"

"BÜYÜK BİR DİKKAT VE HASSASİYETLE DEĞERLENDİRİLMEKTE"

Maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek için yürütülen soruşturmanın etkin bir şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü vurgulanarak "Soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'taciz' suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Salih Aybaş, daha önce bıçaklayarak yaraladığı ve takıntılı olduğu öğrenilen Nermin Tirit'i evinin önünde önce kovaladı daha sonra sitenin bahçesinde silahla öldürdü. İşe gitmek için evinden çıkan Nermin Tirit'e defalarca ateş eden adam, sonrasında aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Olay yeri incelemesinden sonra Salih Aybaş ve Nermin Tirit'in cansız bedenleri otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili inceleme ve soruşturması devam ediyor.

Kaynak: İHA
