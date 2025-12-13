Evine girmek üzereyken tek kurşunla öldürüldü - Son Dakika
Evine girmek üzereyken tek kurşunla öldürüldü

13.12.2025 15:19  Güncelleme: 16:04
Erzurum'da 28 yaşındaki Bülent Yıldırım, evine girmek üzereyken uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak öldürüldü. Polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre; Bülent Yıldırım (28), Abdurrahman Gazi Mahallesi 6'ncı Çimen Sokak'taki evine girmek üzereyken Bülent Yıldırım, silahlı saldırıya uğradı.

TEK KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

Başına isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı Bülent Yıldırım, burada kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken; mahallede bulunan güvenlik kameraları ile olay yeri incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • eser demir eser demir:
    Akp zihniyetin yöneti ülke de her gün 20 kişi ölüyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
