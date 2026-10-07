Esenyurt Belediyesi soruşturmasında yüzde 20'lik rüşvet iddiası! Dosyadan para trafiği ve tape kayıtları çıktı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi soruşturmasında yüzde 20'lik rüşvet iddiası! Dosyadan para trafiği ve tape kayıtları çıktı

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Kayyım yönetimindeki Esenyurt Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, bazı ihalelerde hak edişlerin ortalama yüzde 20'sinin rüşvet olarak talep edildiği belirlendi. Dosyaya gizli tanık ifadeleri, ses kayıtları ve MASAK tespitleri girerken, Yusuf Ulutaş'ın evinde 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 avro, 2 milyon 580 bin TL, ziynet eşyaları, 2 Rolex saat ve biri ruhsatsız 3 silah ele geçirildi.

Kayyım yönetimindeki Esenyurt Belediyesinde görev yapan bürokratlara uzanan yolsuzluk soruşturmasının çarpıcı ayrıntıları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü soruşturmada, bazı ihalelerin belirlenen firmalarda kalmasının sağlandığı ve hak edişlerin ortalama yüzde 20'sinin rüşvet olarak talep edildiği belirlendi. Dosyada gizli tanık ifadeleri, ses kayıtları, teknik takip, HTS-baz analizleri ve MASAK tespitleri yer aldı. Şüphelilerden Yusuf Ulutaş'ın evindeki aramada 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 avro, 2 milyon 580 bin TL, çok sayıda ziynet eşyası, 2 Rolex saat ve biri ruhsatsız 3 silaha el konuldu.

KAYYIM YÖNETİMİNDEKİ BELEDİYEYE YOLSUZLUK MERCEĞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin tartışmalar sürerken bu kez kayyım yönetimindeki Esenyurt Belediyesinde görev yapan bürokratlar ve belediyeyle iş yapan şirketleri mercek altına aldı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturmada, Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı, ihalelerin belirli şirketlerde kalmasının sağlandığı ve yüklenicilerden hak ediş bedelleri üzerinden rüşvet talep edildiği iddiaları araştırılıyor.

Soruşturma, yolsuzlukla mücadelede seçilmiş ya da atanmış ayrımı yapılmadığını ortaya koyması bakımından da dikkat çekti. Kayyım yönetimindeki belediyede görev yapan kamu görevlileri hakkındaki iddiaların da savcılık tarafından çok yönlü soruşturmaya konu edildiği görüldü.

DOSYADAKİ KRİTİK TESPİT: HAK EDİŞİN YÜZDE 20'Sİ İSTENDİ

Soruşturmanın odağında, Esenyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihaleler bulunuyor. Dosyadaki tespitlere göre, ihalelerin menfaat sağlanmak istenen şirketler üzerinde kalması amacıyla organizasyon yapıldı, işi alan firma sahiplerinden ise belediyeden aldıkları hak edişlerin ortalama yüzde 20'si oranında para talep edildi.

Savcılık, soruşturma kapsamında 3 gizli tanığın ifadesine başvurdu. Üç tanığın da benzer yönde beyanda bulunduğu öğrenildi. Gizli tanıklar ayrıca iddialarını desteklediğini öne sürdükleri ses kayıtlarını soruşturma dosyasına sundu.

"3 MİLYON TL VERİLDİ, ARDINDAN HAK EDİŞ YATTI"

Dosyaya giren ses kayıtlarından birinde, Topraköz isimli firma sahibi Erhan Toprak'ın hak edişlerini alabilmek amacıyla ASM İnşaat yetkilisi Salih Yılmaz'ın yeğenine Esenyurt Seyrantepe'deki bir pastanede 3 milyon TL verdiğine ilişkin anlatımlar yer aldı.

Tespitlere göre, söz konusu para tesliminin ardından şirketin hak edişleri ödendi. Bir başka kayıtta ise Erhan Toprak'ın, ASM firması sahibi Salih Yılmaz aracılığıyla Yusuf Ulutaş'a para verdiğine yönelik ifadelerinin bulunduğu belirtildi.

15 AYRI HAK EDİŞTE AYNI TRAFİĞİN İZİ SÜRÜLDÜ

Soruşturmanın dikkat çeken bölümlerinden birini de Namık Çebi İnşaat'a ilişkin mali ve teknik incelemeler oluşturdu.

Savcılık tespitlerine göre, belediye tarafından şirkete hak ediş ödemesi yapıldıktan sonra aynı gün veya bir gün içerisinde hak ediş tutarının yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelen miktarlarda nakit para çekildi.

Örneğin 10 milyon TL'lik hak edişin ardından yaklaşık 2 milyon 100 bin TL, 5 milyon TL'lik hak ediş sonrasında ise yaklaşık 1 milyon 125 bin TL nakit çekildiği tespit edildi. Yaklaşık 15 ayrı hak ediş ödemesinde aynı yöntemin tekrarlandığı belirlendi.

PARAYI ÇEKTİLER, "ÇANTACILARLA" AYNI BAZI VERDİLER

Soruşturmanın teknik takip ayağında ise dikkat çekici HTS ve baz eşleşmelerine ulaşıldı. Belirlemelere göre, şirket hesaplarından nakit paraları çeken Namık Çebi ile şirket çalışanları Doğancan Güzel, Cemalettin Çağlayan ve Harun Berber, para çekimlerinin kısa süre ardından Yusuf Ulutaş'ın rüşvet paralarının tesliminde aracı olarak kullandığı değerlendirilen İbrahim Doğancıoğlu ve Anıl Alioğlu ile aynı bölgelerde baz verdi.

Ardından bu iki ismin de aynı gün veya birkaç gün içerisinde Yusuf Ulutaş ile baz birlikteliği bulunduğu tespit edildi. Böylece soruşturma dosyasına, hak ediş ödemesi-nakit çekim-aracı şahıslarla baz birlikteliği-Yusuf Ulutaş ile baz eşleşmesi şeklinde devam eden bir para trafiği şüphesi yansıdı.

"BELEDİYENİN ANAHTARI YUSUF, PARA YUSUF'TA DÖNÜYOR"

CMK'nin 135'inci maddesi kapsamında yürütülen teknik takip sonucunda şu ana kadar 7 ayrı tape kaydı soruşturma dosyasına girdi. Namık Çebi ile Erkan Çebi arasında geçen bir konuşmada, Erkan Çebi'nin Bağcılar Belediyesindeki bir otopark ihalesini gündeme getirerek "ekibin sağlam olduğunu" söylediği ve ihaleye girip girmeyeceğini sorduğu belirtildi.

Namık Çebi'nin ise konuşmada, "Bir daha belediye işine girmek istemediğini, Esenyurt'ta da sağlam olduğunun söylendiğini ancak burada kendisini kaptırdığını" söylediği tespit edildi.

Bir diğer dikkat çekici görüşme, Esenyurt Belediyesinin eski başkan yardımcılarından Ümit Ünal ile Turgay Erence arasında gerçekleşti. Ünal'ın konuşmada, belediyenin asfalt ihalesini alan firmanın işi sahada gerektiği şekilde yapmadığı için geçici kabulünü yapmadığını anlattığı ve söz konusu firma ile Yusuf Ulutaş arasındaki ilişkiye yönelik olarak "Firmanın Yusuf Ulutaş'ı beslediği" şeklinde ifade kullandığı belirlendi.

Soruşturmanın en çarpıcı tape kayıtlarından biri ise Ümit Ünal ile Bekir Çelik arasındaki görüşme oldu. Bekir Çelik'in Esenyurt'ta bir işi bulunduğunu söyleyerek belediyede "anahtarın kim olduğunu" sorması üzerine Ümit Ünal'ın, "Belediyenin anahtarı Yusuf Ulutaş, Can'ın anahtarı da o, para Yusuf'ta dönüyor" dediği kayıtlara yansıdı.

MASAK, YUSUF ULUTAŞ'IN HESAPLARINDA 2025 İTİBARIYLA SIÇRAMA TESPİT ETTİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, Yusuf Ulutaş'ın hesaplarındaki para hareketlerinde özellikle 2025 yılında dikkat çekici bir artış yaşandığını ortaya koydu. Rapora göre Ulutaş'ın para transfer işlem hacmi 2017'de 601 bin TL, 2018'de 1 milyon TL civarında gerçekleşirken, 2019-2021 yıllarında yıllık ortalama 400 bin TL seviyesinde seyretti.

Para hareketi 2022'de yaklaşık 10 milyon TL, 2023'te 8,5 milyon TL, 2024'te 10,6 milyon TL olarak belirlendi. 2025 yılında ise rakam bir anda 231 milyon 26 bin TL'ye yükseldi.

MASAK incelemesinde, Yusuf Ulutaş'ın en yüksek hacimli para ilişkisinin kız kardeşi Tuba Ulutaş Şenyürek ile olduğu belirlendi. Raporda, Yusuf Ulutaş'ın kız kardeşinin hesabına nakit veya nakit transfer yoluyla toplam 323 milyon 43 bin TL yatırdığı, Tuba Ulutaş Şenyürek'in ise 2024-2026 yıllarında 396 milyon 599 bin TL nakit çektiği tespit edildi.

Bu tutarın 395 milyon 784 bin TL'sinin yalnızca 2025 yılında çekildiği belirlendi. MASAK raporunda ayrıca Tuba Ulutaş Şenyürek'in Türk Hava Yollarında çalışan olduğu ve hesaplarındaki söz konusu para hareketleriyle orantılı bir gelirinin bulunmadığı değerlendirmesine yer verildi.

HAK EDİŞ 248 MİLYON, KARDEŞE TRANSFER 212 MİLYON

Mali incelemede dikkat çeken bir başka tespit ise belediye hak edişleri ile Yusuf Ulutaş'ın para hareketleri arasındaki ilişki oldu. MASAK raporuna göre, Yusuf Ulutaş'ın rüşvet talep ettiği ileri sürülen şirketlere ödenen hak ediş bedellerinin toplamı 248 milyon 56 bin 808 TL olarak hesaplandı.

Ulutaş'ın kız kardeşi Tuba Ulutaş Şenyürek'e gerçekleştirdiği transferlerin toplamı ise 212 milyon 155 bin 533 TL olarak tespit edildi. Raporda, rüşvet iddialarına konu hak ediş tutarları ile kız kardeşin hesabına aktarılan paralar arasındaki uyuma dikkat çekildi.

EVDE 450 BİN DOLAR, ALTINLAR VE ROLEX'LER

Yusuf Ulutaş'ın 7 Ekim'de evinde yapılan aramada yüklü miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Aramada 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 avro, 2 milyon 580 bin TL nakit para, 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe, 17 yüzük, 9 bileklik, 4 saat, 2 Rolex marka saat, çeşitli altın ve ziynet eşyaları ile biri ruhsatsız 3 silaha el konuldu.

YOLSUZLUK OPERASYONLARINDA SEÇİLMİŞ-ATANMIŞ AYRIMI YOK

Esenyurt soruşturması, yolsuzluk soruşturmalarının yalnızca muhalefet yönetimindeki belediyeler bakımından yürütüldüğü yönündeki siyasi söylemlerin aksine, kayyım yönetimindeki bir belediyede görev yapan atanmış kamu görevlileri hakkındaki suç şüphelerinin de aynı adli mekanizmalarla soruşturulduğunu ortaya koydu.

Savcılık dosyasında gizli tanık beyanları, ses kayıtları, teknik takip tutanakları, HTS ve baz analizleri ile MASAK tarafından belirlenen mali hareketler birlikte değerlendirilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

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