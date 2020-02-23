Eski Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Politika Eski Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Eski Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın dün vefat eden babası Sinan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın dün vefat eden babası Sinan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.


Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın dün vefat eden babası Sinan Kılıç'ın cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı. Öğle namazının ardından düzenlenen cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF eski Başkanı Yıldırım Demirören, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede eski bakan Akif Çağatay Kılıç, taziyeleri kabul etti. Kılıç'ın zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Sinan Kılıç için helallik alındı.


72 yaşında hayatını kaybeden Sinan Kılıç'ın naaşı Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Kabristanlığına götürüldü. - İSTANBUL

Akif Çağatay Kılıç, Mehmet Kasapoğlu, Sinan Kılıç, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:55 Kaynak: İHA
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