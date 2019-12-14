Eskrim heyecanı - Son Dakika
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Eskrim heyecanı

6 saat önce

Eskrimde Adana iki ayrı organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Eskrimde Adana iki ayrı organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Organizasyonlardan Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası'nın müsabakaları sona ererken, Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası müsabakaları ise yarın tamamlanacak.

Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmalara, Adıyaman, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Muğla ve Samsun'dan 166 sporcu katıldı.

Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası'nda Enver Yıldırım birinci, Muhammed Anasız ikinci, Emirhan Çiftçi ile Murat Topgül de üçüncü oldu.

Organizasyon, yarın yapılacak Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası maçlarıyla sona erecek.

Eskrim heyecanı

Türkiye, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:52 Kaynak: AA
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