Eyyübiye Belediyesi'nden tarım işçilerine dev bayram desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eyyübiye Belediyesi'nden tarım işçilerine dev bayram desteği

Eyyübiye Belediyesi\'nden tarım işçilerine dev bayram desteği
30.05.2026 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyyübiye Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ekmek parası için evlerinden uzakta olan mevsimlik tarım işçilerine dev bir destek paketi ulaştırdı. Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatıyla hazırlanan 350 canlı kurbanlık ve 1000 gıda kolisi, tarlalarda çalışan ailelere dağıtıldı. Bayram sevincini işçilerle paylaşan Başkan Kuş, çocukları da hediyelerle sevindirdi.

Şanlıurfa merkez Eyyübiye İlçe Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ekmek parası uğruna evlerinden uzak kalan mevsimlik tarım işçisi aileleri unutmadı. Belediye tarafından hazırlanan 350 canlı kurbanlık ile 1000 gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırken, çocukların yüzü de dağıtılan hediyelerle güldü. Bayramı memleketlerinden uzakta geçiren vatandaşları yalnız bırakmayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ailelerin bayram sevincine bizzat ortak oldu.

Eyyübiye Belediyesi'nden tarım işçilerine dev bayram desteği

BAŞKAN KUŞ'UN TALİMATIYLA YARDIM KONVOYU YOLA ÇIKTI

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatıyla günler öncesinden hazırlanan yardım malzemeleri, bayram sabahı belediye hizmet binasından yola çıkarıldı. Şanlıurfa’nın farklı bölgelerinde kurulan çadırlarda ve tarlalarda zorlu şartlar altında çalışan tarım işçisi ailelere ulaştırılan yardımlar, bayram coşkusunu tarlalara taşıdı.

Eyyübiye Belediyesi'nden tarım işçilerine dev bayram desteği

TARLANIN EMEKÇİLERİNE KURBANLIK VE GIDA DESTEĞİ

Tarım işçisi aileleri kaldıkları yerlerde ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Başkan Mehmet Kuş, mevsimlik tarım işçilerinin bölge ve ülke ekonomisine çok önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Zorlu mesailerine rağmen üretimden vazgeçmeyen emekçilerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Kuş, ailelere canlı kurbanlıklarını ve gıda paketlerini teslim etti. 

Ziyarette çocukları da unutmayan Başkan Kuş, onlara oyuncaklar ve çeşitli hediyeler dağıtarak bayram neşesi yaşattı.

Eyyübiye Belediyesi'nden tarım işçilerine dev bayram desteği

"DESTEKLERİMİZ SADECE TARIM İŞÇİLERİYLE SINIRLI DEĞİL"

Eyyübiye Belediyesi’nin sosyal yardım ağının çok geniş olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çalışmaların yalnızca mevsimlik işçilerle sınırlı kalmadığının altını çizdi. İlçe genelindeki tüm ihtiyaç sahibi ailelere, yetim ve öksüz çocuklara yönelik desteklerin de bayram boyunca kesintisiz şekilde sürdüğünü kaydeden Kuş, belediyenin şefkat elinin her haneye dokunduğunu belirtti.

Eyyübiye Belediyesi'nden tarım işçilerine dev bayram desteği

BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Kurban Bayramı’nın özünde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yattığını söyleyen Başkan Mehmet Kuş, Şanlıurfa başta olmak üzere tüm Türkiye ve İslam âleminin bayramını tebrik etti. Bayramın tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileyen Kuş’un bu anlamlı ziyareti, tarım işçileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bayram günü hatırlandıkları için duygulanan aileler, Eyyübiye Belediyesi’ne ve Başkan Mehmet Kuş’a teşekkürlerini iletti.

Eyyübiye Belediyesi'nden tarım işçilerine dev bayram desteği

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Eyyübiye, Türkiye, Ekmek, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi'nden tarım işçilerine dev bayram desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Avrupa’ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi Rusya'dan Avrupa'ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi
UAEA Başkanı Grossi: İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan’da depolanabilir UAEA Başkanı Grossi: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan'da depolanabilir
Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özel’in mitingi için iptal başvurusunda bulundu iddiası Kılıçdaroğlu yönetimi, Özel'in mitingi için iptal başvurusunda bulundu iddiası
CHP Genel Merkezi’ne Kılıçdaroğlu’nun “Şimdi arınma zamanı“ yazılı posteri asıldı CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası’dan yine kararsız ayrıldı İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü coşkuyla kutlandı İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

21:17
Şampiyonlar Ligi finalinde silahlı polisler görev yaptı
Şampiyonlar Ligi finalinde silahlı polisler görev yaptı
20:53
Paris savaş alanına döndü Onlarca taraftar gözaltına alınıyor
Paris savaş alanına döndü! Onlarca taraftar gözaltına alınıyor
20:50
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok’a koyan anne tutuklandı
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok'a koyan anne tutuklandı
20:43
Dembele’nin penaltısından sonra Paris tribünleri alev aldı
Dembele'nin penaltısından sonra Paris tribünleri alev aldı
20:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Göz yummayacağız“ çıkışına rest
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Göz yummayacağız" çıkışına rest
20:00
Özgür Özel’den, İsmet İnönü’nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
Özgür Özel'den, İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
19:52
Dev finale damga vuran olay Yere oturup telefonları açtılar
Dev finale damga vuran olay! Yere oturup telefonları açtılar
19:43
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
18:20
Kanye West konseri İstanbul’u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
Kanye West konseri İstanbul'u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
18:19
Özgür Özel’in mitingine katılamayan CHP’li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
Özgür Özel'in mitingine katılamayan CHP'li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
18:10
Canlı anlatım: Dev maçta karşılıklı goller var
Canlı anlatım: Dev maçta karşılıklı goller var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 21:39:29. #7.12#
SON DAKİKA: Eyyübiye Belediyesi'nden tarım işçilerine dev bayram desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.