81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
27.12.2025 13:16  Güncelleme: 14:12
Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışı ve yılbaşı alışverişleri kapsamında 81 ilde eş zamanlı fahiş fiyat denetimleri gerçekleştirdi. Temel gıda ve tüketim ürünlerinde yapılan denetimlerde fiyatların uygunluğu kontrol ediliyor. Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, "Yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kuru yemiş ve atıştırmalık reyonlarında da yoğun denetimlerimiz devam ediyor" dedi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücret artışının ardından yaşanabilecek fahiş fiyat uygulamalarına karşı market denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ankara'daki bir alışveriş merkezinde (AVM) yer alan markette denetim yaptı. Bu denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin etiketleri incelendi. Ekiplerce, etiket-kasa fiyatı uyuşmazlığına yönelik de denetim yapıldı.

GEÇMİŞE YÖNELİK 3 AYLIK FATURALAR İSTENİYOR

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, burada yaptığı değerlendirmede, 81 ilde fahiş fiyat denetimlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini belirtti. Bu denetimlerde ürünün geçmişe yönelik 3 aylık faturalarını istediklerini bildiren Tan, denetimlerin ardından idari yaptırımların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca uygulandığını söyledi.

"YENİ YIL DOLAYISIYLA KURU YEMİŞ VE ATIŞTIRMALIK REYONLARI DA DENETLENİYOR"

Tan, söz konusu denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin incelendiğini ifade ederek, "Asgari ücretin açıklanmasından sonra bu artışı gerekçe göstererek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına mani olmak için bu denetimi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kuru yemiş ve atıştırmalık reyonlarında da yoğun denetimlerimiz devam ediyor." dedi. Ankara'da 6 ilçede eş zamanlı denetim yaptıklarını aktaran Tan, Bakanlık talimatları doğrultusunda asgari ücrete yapılan artışın fahiş fiyatlara mahal vermemesine yönelik denetimleri kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

HER BİR AYKIRI EYLEM İÇİN 1.439.300 TL'YE VARAN PARA CEZASI

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ise Çiğli ilçesinde sahaya indi. Belirlenen büyük bir markette incelemelerde bulunan ekipler, ürün etiketlerini tek tek kontrol etti. Kurumdan yapılan açıklamada, "Özellikle asgari ücret artışını bahane ederek ürünlerin fiyatlarına haksız şekilde artış yapan işletmeler denetim ekiplerimizce tespit edilmekte ve bu işletmeler Bakanlığımıza rapor edilmektedir. Bakanlığımızca bu işletmelere her bir aykırı eylemi için 1.439.300 TL'ye varan idari para cezası uygulamaktadır. Diğer taraftan, yine eş zamanlı olarak Müdürlük personelimizce fiyat etiketi mevzuatı uyarınca etiket, tarife ve menü denetimleri de gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

BURSA'DA YIL BOYUNCA 67 MİLYON 500 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Bursa'da da yaklaşan yılbaşı nedeniyle kuruyemişçi, hediyelik eşya, market, restoran ve lokanta gibi işletmelerde de denetim gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, "Bursa genelinde 2025 yılında yaklaşık 67 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerimiz büyük bir kararlılıkla devam edecek. Yılbaşı yaklaşırken kuruyemiş, gıda, market, hediyelik eşya gibi ürünler üzerinde denetimler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, kafe, restoran, lokanta gibi yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde denetimleri gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Asgari Ücret, Ekonomi, Yılbaşı, Gündem, Ankara, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    BU DENETİMLERİN DADEVE YILBAŞINA YAKIN DEĞİL HER ZAMAN YAPILMASI GEREKİR 33 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Denetimler hiç bir işe yaramıyor çünkü kesilen cezalar vatandaşa zam olarak geri dönüyor az önce markete gittim basit bir çocuklar için almış oduğum gofret 21 tl'den 26 TL olmuş kasiyere sordum bu nasıl oluyor diye serbest piyasa abi diyor tabiki burada Kasiyer suçlu değil sizin serbest piyasanız batsın serbest piyasa dedikleri milleti kazıklamanın en güzel yolu malesef. 18 2 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    Bu denetimlerin sürekli yapılması lazım fiyatlar çok yüksek bazı firmaların yurt dışına gönderdiği ürünler orada Türkiyeden ucuza satılıyor Türkiye de üretilen ürün nasıl yurt dışında daha ucuz satılıyor 9 1 Yanıtla
  • 217179 217179:
    bırakın bu reklam kokan işleride temel gıda ürünlerini denetleyin. 10 0 Yanıtla
  • Vakkas Can Vakkas Can:
    neden para cezası veriyorsun ki iş yerini kapat gitsin sen o para cezası veriyorsun o da para cezasını alttan çıkartıyor 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
