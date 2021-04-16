Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti

Savunma sanayide yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar tüm dünyaya parmak ısırtıyor. Suriye, Libya ve Karabağ gibi çatışma bölgelerindeki başarısı birçok ülkenin ilgisini çeken ve 'denge değiştirici' bir unsur olarak öne çıkan Bayraktar TB2 SİHA, tüm dünyanın hem istediği, hem de çekindiği bir sistem hâline geldi. Son olarak Fas'ın da SİHA sipariş ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

ANLAŞMANIN DEĞERİ TAM 70 MİLYON DOLAR

Fas medyasında yer alan bilgilere göre; BAYKAR ile Fas arasında imzalanan anlaşmanın değeri 70 milyon dolar. Anlaşma kapsamında "13 adet SİHA, 4 adet yer kontrol istasyonu, simülasyon sistemi, İHA Operasyon Merkezi ve eğitim, lojistik ve teknik destek" sağlanacak.

Ortaya koyulan iddia doğrulanırsa, Fas, açık kaynak verilerine göre; Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'ın ardından Bayraktar TB2 SİHA tedarik eden dördüncü ülke olacak.

Bayraktar TB2 SİHA, özellikle Dağlık Karabağ'da gerçekleştirilen savaşta, Ermeni Ordusu'na ciddi darbeler vurmuştu.

BAYRAKTAR TB2 SİHA'NIN ÖZELLİKLERİ

Bayraktar TB2, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir.

Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da toplam 160 adet Bayraktar S/İHA Platformu görev yapmaktadır. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Haberleşme Menzili: LOS

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Seyir-Maksimum Hız: 70 knot – 120 knot

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 650 kg

Operasyonel-Maksimum İrtifa: 18.000 feet – 27.000 feet

Havada Kalış: 27 Saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg

Kanat Açıklığı: 12 mt.

Faydalı Yük-ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar

Yükseklik: 2.2 mt.

Faydalı Yük-Mühimmatlar: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

Uzunluk: 6.5 mt.

Yakıt Kapasitesi/Tipi: 300 Litre/ Benzin

İtki Tipi: 100 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor