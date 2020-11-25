Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu - Son Dakika

Bu hafta ligde görev alacak hakemler şöyle:

Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor

1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek