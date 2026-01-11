Fenerbahçe, Süper Kupa\'yı Kazandı

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara yaptı.

Maça topa hakim olarak başlayan Fenerbahçe, 28'inci dakikada Matteo Guendouzi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 48'inci dakikada ise Jayden Oosterwolde skoru 2-0 yapan golü kaydetti. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, Turkcell Süper Kupa 2025'in sahibi oldu.

SARI-LACİVERTLİLERİN 4'ÜNCÜ SÜPER KUPASI

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Kupa'yı 4'üncü kez kazandı. Sarı-lacivertliler, 2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'yı 2007, 2009 ve 2014'te de müzesine götürdü. Öte yandan Fenerbahçe, 1965-66 sezonundan 1997-98 sezonuna kadar lig şampiyonuyla Türkiye Kupası şampiyonununun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ise 6 kez kazanma başarısı göstermişti.

FENERBAHÇE, 4 MAÇ SONRA GALATASARAY'I MAĞLUP ETTİ

Finalde Galatasaray'ı 2-0 ile geçen Fenerbahçe, ezeli rakibini 4 maç sonra mağlup etmiş oldu. Son olarak 19 Mayıs 2024'te Rams Park'ta oynanan maçta Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu maçtan sonra rakibine 2 kez mağlup olurken 2 kez ise berabere kalmıştı.

GUENDOUZI, FENERBAHÇE KARİYERİNE GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin kısa bir süre önce İtalyan ekibi Lazio'dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla ilk maçında gol attı. Galatasaray karşısında maça ilk 11'de başlayan Guendouzi, 28'inci dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Öte yandan 26 yaşındaki futbolcu maçın en iyi oyuncusu seçildi.

OOSTERWOLDE BU SEZON İLK GOLÜNÜ GALATASARAY'A ATTI

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcusu Jayden Oosterwolde, bu sezon ilk golünü Galatasaray'a attı. Oosterwolde, 48'inci dakikada takımının ikinci golünü kaydetti ve maçın skorunu belirledi. Hollandalı futbolcu, 82'nci dakikada sakatlanarak yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

TEDESCO VE SARAN'IN İLK KUPASI

Fenerbahçe'de 8 Eylül'de göreve gelen teknik direktör Domenico Tedesco, sarı-lacivertli kulüpte ilk kupa sevincini yaşadı. 21 Eylül'de başkanlığa seçilen Sadettin Saran da erkek futbolda ilk kupasını kazandı.

KUPA SEVİNCİ TARAFTARLA YAŞANDI

Fenerbahçeli futbolcular, maçın ardından düzenlenen kupa töreninin ardından sevinci taraftarlarıyla birlikte yaşadı. Kupayla Sarı-lacivertli tribünleri dolaşan futbolcular, büyük coşku yaşadı. Bu anlarda futbolcular ve taraftarlar karşılıklı tezahüratlarda bulundu.