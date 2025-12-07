41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı - Son Dakika
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
07.12.2025 21:59  Güncelleme: 23:45
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Edirne'de iki ayı suçtan kesinleşmiş 41 yıl 4 ay 12 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, evinin kapısında kendisini yakalamaya gelen polisleri görünce tabanca ile intihara kalkıştı. Elindeki silah alınıp, etkisiz hale getirilen hükümlü ile onu evinde saklayan şahıs gözaltına alındı.

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, 'geceleyin yağma' suçundan 40 yıl 3 ay 27 gün, 'hırsızlık' suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 41 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.O.'nun saklandığı adresi tespit etti.

KAPIDA POLİSİ GÖRÜNCE İNTİHARA KALKIŞTI

Eve operasyon düzenleyen polisin geldiğini gören A.O., kapı arkasına saklanarak elindeki tabanca ile intihara kalkıştı.

41 yıla hükümlü firari, eve gelen polisi görünce intihara kalkıştı

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis, A.O.'nun tabancayı kullanmasına fırsat vermeden etkisiz hale getirdi. A.O.'yı evinde sakladığı belirtilen H.P. de gözaltına alındı.

41 yıla hükümlü firari, eve gelen polisi görünce intihara kalkıştı

Adreste yapılan aramada 1 tabanca, 1 şarjör ile 3 mermi gele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

41 yıla hükümlü firari, eve gelen polisi görünce intihara kalkıştı
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Edirne, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı - Son Dakika

