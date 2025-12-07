41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, 'geceleyin yağma' suçundan 40 yıl 3 ay 27 gün, 'hırsızlık' suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 41 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.O.'nun saklandığı adresi tespit etti.

KAPIDA POLİSİ GÖRÜNCE İNTİHARA KALKIŞTI

Eve operasyon düzenleyen polisin geldiğini gören A.O., kapı arkasına saklanarak elindeki tabanca ile intihara kalkıştı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis, A.O.'nun tabancayı kullanmasına fırsat vermeden etkisiz hale getirdi. A.O.'yı evinde sakladığı belirtilen H.P. de gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 1 tabanca, 1 şarjör ile 3 mermi gele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.