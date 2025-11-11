Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından bugün İzmir'de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren kentin Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama'da gök gürültülü sağanak yağış başladı.
Sağanak yağış gündelik yaşamı felç ederken, yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığınıp yağışın dinmesini bekledi. Dikili'de kurulan pazar yerinde yağış nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı, kendi imkanları ile tezgahlarını korumaya çalıştı.
Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri yağışın ardından bölgelerde çalışma başlattı.
Meteoroloji'nin son verilerine göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Foça'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?