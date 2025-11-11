Foça'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Foça'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Haberin Videosunu İzleyin
Foça\'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
11.11.2025 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Foça\'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
Haber Videosu

Foça'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokakları göle dökerek yaşamı zorlaştırdı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından bugün İzmir'de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren kentin Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama'da gök gürültülü sağanak yağış başladı.

Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerini su bastı

PAZARCILAR ZOR ANLAR YAŞADI

Sağanak yağış gündelik yaşamı felç ederken, yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığınıp yağışın dinmesini bekledi. Dikili'de kurulan pazar yerinde yağış nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı, kendi imkanları ile tezgahlarını korumaya çalıştı.

Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerini su bastı

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri yağışın ardından bölgelerde çalışma başlattı.

Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerini su bastı

SAĞANAK ÖĞLENE KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji'nin son verilerine göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerini su bastı
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, İzmir, Foça, Son Dakika

Son Dakika Güncel Foça'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu bir reklam değil uyarı Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler Bu bir reklam değil uyarı! Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler
Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası! Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi
Giresun’un Bulancak ilçesinde siren çalmadı Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı
6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı 6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı
Oyuncak silahlı baskının perde arkası Güntekin Onay’ın o sözleri fitili ateşlemiş Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
İslam Memiş’ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında... İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...
Mehmet Ali Erbil’den eşine canlı yayında sürpriz özür Mehmet Ali Erbil'den eşine canlı yayında sürpriz özür
Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü
Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig’de tarihe geçti Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti!
Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Fatih Erbakan’ın paylaşımına tepki var Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
e-Devlet kilitlendi Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Galatasaray taraftarını isyan ettiren görüntü Galatasaray taraftarını isyan ettiren görüntü
Konya’da patlama sesleri panik yarattı Valilik işin gerçeğini açıkladı Konya'da patlama sesleri panik yarattı! Valilik işin gerçeğini açıkladı
Bahis skandalında yeni gelişme Süper lig ekibinin başkanı ve 17 hakem hakkında tutuklama talebi Bahis skandalında yeni gelişme! Süper lig ekibinin başkanı ve 17 hakem hakkında tutuklama talebi

11:36
Bahçeli’nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı
11:15
Kapalıçarşı’da kara para aklama operasyonu 76 şüpheli gözaltına alındı
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı
11:06
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı
10:40
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
10:38
Muazzez Ersoy’dan ’sevgili’ iddialarına sert yanıt
Muazzez Ersoy'dan 'sevgili' iddialarına sert yanıt
10:28
Belediye işçisinin acı sonu Görüntüyü izleyenler “Ölümün de hayırlısı“ demeden edemedi
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
10:14
26 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya yarış var
26 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya yarış var
10:13
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
10:09
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi İlk gün rekor başvuru
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru
10:06
Gözler saat 14.30’a çevrildi Akın Gürlek basın açıklaması yapacak
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak
09:51
Türk futbolunda kazan kaynıyor Bahis soruşturmasında sıra teknik direktör ve başkanlara geldi
Türk futbolunda kazan kaynıyor! Bahis soruşturmasında sıra teknik direktör ve başkanlara geldi
09:14
İstanbullular sabah kaosa uyandı Metrobüs hattı tamamen durdu
İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüs hattı tamamen durdu
08:53
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı
08:14
Bahis skandalında çarpıcı tablo Bu takımın 31 futbolcusundan 18’i bahis oynamış
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış
07:18
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKKYPG kararı
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKK/YPG kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 11:56:41. #7.12#
SON DAKİKA: Foça'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.