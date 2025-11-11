Foça\'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından bugün İzmir'de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren kentin Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama'da gök gürültülü sağanak yağış başladı.

PAZARCILAR ZOR ANLAR YAŞADI

Sağanak yağış gündelik yaşamı felç ederken, yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığınıp yağışın dinmesini bekledi. Dikili'de kurulan pazar yerinde yağış nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı, kendi imkanları ile tezgahlarını korumaya çalıştı.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri yağışın ardından bölgelerde çalışma başlattı.

SAĞANAK ÖĞLENE KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji'nin son verilerine göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.