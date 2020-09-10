DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı; 25 Eylül'de KKTC'ye Anadolu'dan yeniden su verilecek

MERSİN'in Anamur ilçesi açıklarından devam eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Toroslar'dan can suyu taşıyan, KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yeniden su verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Ormanı Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız birlikte Anamur açıklarında demirleyen 'Skandi 7' adlı gemiye helikopterle geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gemiye inmeden önce helikopter ile havadan çalışmaları kontrol etti. Daha sonra da gemiye geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve beraberindekilerle çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından kameraların önüne geçen Oktay, proje ile KKTC'nin gücüne güç katmaya devam edeceklerini belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Toroslar'dan can suyu taşıyan, KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarını yerinde incelemek üzere KKTC Başbakanı Sayın Ersin Tatar, Tarım Bakanlarımız ve ilgili kurum temsilcilerimiz ile Anamur açıklarındayız. Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve ardından başbakan olduğu dönemde denizin altına inşa edilecek bir isale hattıyla Kuzey Kıbrıs'a su verilmesi gündeme gelmiş ve bu büyük proje Cumhurbaşkanımız liderliğinde 2015 yılında hayata geçirilmişti. O günden bu yana, dünyada bir ilk olarak deniz altında askılı sistemle inşa ettiğimiz boru hattı, 101 milyon metreküpten fazla suyu KKTC'ye taşımıştır. İçme suyu hatlarının yanı sıra tarımsal sulama hattı çalışmalarımız devam ederken bu yıl içinde deniz geçiş isale borularında bir arıza tespit edilmiştir. Arızanın ortaya çıktığı ilk andan bugüne ilgili kurumlarımız onarım çalışmalarını titizlikle yürüttüler" dedi.

25 EYLÜL'DE BAŞLIYORSüreci başından beri takip ettiğini ifade eden Oktay, "Bugün burada onarım çalışmalarında sona gelindiğine memnuniyetle şahitlik ediyoruz; 25 Eylül Cuma günü saat 16.00'da ise Anadolu'nun can suyu, onarılan boru hatlarından geçerek KKTC'ye hayat vermeye devam edecek. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize bu müjdeyi Başbakan Ersin Tatar ile birlikte veriyor olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. KKTC'nin gücüne güç katan tüm iş birliklerimizin, projelerimizin temelinde milli değerlere birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmamız vardır. Biz Türk milleti olarak, omuz omuza vererek; gönül birliğimizi, dayanışma ruhumuzu muhafaza ettiğimiz sürece birlikte tüm sorunların üstesinden gelecek; tüm engelleri aşacağız. Kardeşlik bağlarımızla sarıldığımız KKTC'nin daha müreffeh hale gelmesi için salgında, yangında, kuraklıkta yardıma ilk koşan olduğumuz gibi Doğu Akdeniz'deki hakkaniyet mücadelesinde de Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz. Onarım çalışmalarında emeği geçen, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve de Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, yüklenici firmalara ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.'ÜLKEMİZİN HAKLARINI SAVUNACAĞIZ'Oktay, konuşmasından devamdan süren tatbikata değinerek şunları söyledi: "Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Mavi Vatan'da olmayan devam edeceğiz. TSK ve Kıbrıs birlikleri Şehit Pilot Cengiz Topel Tatbikatı'nı hala sürdürüyor. Ülkemizin haklarını ne pahasına olursa olsun savunacağız."CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRArdından söz alan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu kaydederek, "3-5 aydır bilginiz gibi bakım onarım ve tamirat çalışmaları vardır. Bu çalışmaları yürüten Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yüklenici firma yetkililerine çok teşekkür ederiz, Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Yardımcısına, Tarım ve Orman Bakanına olağanüstü şartlarda çalışıyorlar. Az önce bilgisayarda denizin 1600 metre kadar derinliğinde robotlarla yapılan milli metrik çalışmaları izledik. Muhteşem bir mühendislik projesi, herkese tekrar teşekkür ederim. İnşallah bu su hayırlara vesile olur" ifadelerini kullandı.'ÇOK BÜYÜK MEGA PROJE'Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, arızanın meydana geldiği ilk günden itibaren proje ile yakından ilgilendiğini kaydederek, şunları söyledi: "Çok büyük mega bir proje, akla hayale sığmayacak bir proje. Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en iddialı projelerden biridir. Projeler yapıldıktan sonra çabuk unutuluyor. Hatırlatmak gerekirse neredeyse 50 tane Osman Gazi Köprüsü'nü yan yana koyduğunuz halde elde edeceğiniz büyüklükte bir proje. Temeline baktığınızda bir asma köprü mantığında çalışıyor ama mühendislik, milli metrik hesapları bir asma köprünün çok çok ötesindedir. Kıbrıs ve Türkiye için çok faydalı, dünyaya örnek olacağı ve dünyada da bu çalışmaların örnek haline gelmiş, ABD'nin dahi ilgilendiği bir proje. 8 Ocak'ta maalesef bir problem meydana geldi. Helikopterle ben yukarıdan inceledim. Yüzeyden baktığımızda ufak bir problemdi, gemilerin gelmesinden sonra derinlemesine yapılan araştırmada kalıcı çözüm üretmek için bazı değişikliklerin yapılmasının gerekliliğini gördük. Türkiye, pandemi sürecinde de yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Böyle dönemlerde böyle büyük yatırımlar yapmak çok zor. Ay yüzeyinde çalışıyormuş gibi, denizin binlerce metre altında robotların yapmış olduğu operasyonlar ve santim santim çalıştık."Konuşmaların tamamlanmasının ardından Oktay ve beraberindekiler gemide incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİMustafa ERCAN-Çağlar ÖZTÜRK/ MERSİN

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KARALAR: KAVGA NEDENİ OLAN MADDELER ADANA'NIN LEHİNEAdana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı darbedildi (3)

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bugün mecliste yaşanan yumruklu kavgaya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kavga nedeni olan maddelerin Adana'nın lehine olduğunu söyleyen Karalar, "Birinci madde, yazdığı projeden dolayı 6 milyon dolar hibe kazandı arkadaşlarımız. Yalnız ILO bir kooperatife üye olmayı şart koştu ve öncesinde NATA firmasıyla 598 milyonluk ihale anlaşması yapılmıştı. Bunu karşılıklı feshetme kararı aldık. Belediyenin mali durumlarından dolayı gayrimenkul önerdik arkadaşlarımıza. Önerdiğimiz gayrimenkuller ise normal değerinin çok üstündeydi. Karşılıklı mutabakat sonrası geçen ay bu maddeleri meclisten geçirecektik. Cumhur İttifakı'ndaki arkadaşlarımız, 'Bunu gelecek aya alalım, biraz daha inceleyelim, gelecek ay geçirelim' dediler. Ancak bir ay geçmesine rağmen ve bu işlerin süreli olmasından dolayı bu ayda meclise gelemedi. Biz de 6 milyon dolarlık hibeyi kaçırmamak ve Adana açısından çok kazançlı olacak gayrimenkul mübadelesiyle borcu kapatarak bir firmaya fesih yapmak için bugün kanunun ve yasanın, belediye başkanının verdiği yetkiye dayanarak gündeme aldık. Yapılan oylamada vicdanlı meclis üyelerime teşekkür ediyorum ve oylamada çoğunlukla geçti" diye konuştu.KENDİ ARKADAŞLARI TARAFINDAN DARBEYE MARUZ KALDIÇoğunluğun oylarının geçmesinden rahatsız olan meclis üyelerinin agresif davrandığını belirten Karalar, "Meclis üyesi bir arkadaşımız ise 'Gereksiz bağırıyorsunuz' diyerek, müdahale etmeye kalkınca karşı taraf da saldırıya kalktı. Bir belediye başkanının bizim arkadaşların müdahalesiyle dişi kırıldığı iddia ediliyor. Görüntüleri paylaştığımızda görecekler, bizzat kendi arkadaşları tarafından darbeye maruz kaldığını görecek" dedi.Adana'yı düşünen ve vicdanlı olan herkesin bu maddeye onay vereceğini aktaran Karalar sözlerine şöyle devam etti: "Birisi 45-50 milyonluk bir hibe olması noktasında biri de belki 40-50 milyon TL faizden kurtaracak ve yürümeyen, gitmeyen bir işten Adana'yı kurtarmakla ilgili bir madde. Esas önemli olan nokta şu; bir önceki ay 'Geçireceğiz bu maddeleri başkan' demelerine rağmen bu maddeleri meclise taşımama noktasında bir direnç oluştu. Adana'yı 60 milyon zarara sokmak hiç kimsenin yapması gereken bir şey değil. Bu Adana'nın lehine getirdiğimiz iki maddedir. Bunu engellemek, bunu uzatmak, ertelemek, gündeme getirmemek kimin faydasına? Bu olsa olsa 'Zeydan Karalar iş yapmasın' anlamı taşır. Bir önceki dönem belediye başkanına verilen yetkilerin hiçbiri bize verilmiyor, alınıyor. Başka belediyelerin lehineyse oy veriyorlar ama ne yazık ki kamuya tahsis malların haczi konusunda bile bir başka arkadaşa verdikleri hakkı bize vermiyorlar."Başkan Karalar kavga konusu olan maddelerin oy çoğunluğuyla geçtiğini belirterek, ellerinde görüntüler olduğunu, görüntülerde oy çoğunluğunun görüldüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Toplantıya katılanlardan genel detaylarBaşkan Karalar'ın açıklamaları

Haber-Kamera: ADANA,

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Afyonkarahisar Valisi Çiçek: Karantinaya uymayanlara izin vermeyeceğiz

AFYONKARAHİSAR Valisi Gökmen Çiçek, koronavirüs tespit edilip, karantina kurallarını ihlal edenlere izin vermeyeceklerini belirterek, "Otobüslerde emniyet ve jandarmadaki arkadaşlarımız arama, işlem yaptıklarında, herhangi bir kontrol yaptıklarında öyle şeylerle karşılaşıyorlar ki kişiye bakıldığında koronavirüslü olduğunu ve 40 kişilik otobüsün içinde çok rahat, maskesiz seyahat ettiğini görüyorlar. Bu ciddi bir sıkıntı. Biz, Afyonkarahisar'da şunu net söylüyorum, özellikle karantinaya uymayan arkadaşlara izin vermeyeceğiz" dedi.Afyonkarahisar Valisi Çiçek, karantinada olması gerekirken, ihlal edenlerin, karantina sürelerini KYK yurtlarında masrafları da kendilerinden tahsil edilerek, tamamlamalarının sağlanacağını açıkladı. Vali Çiçek, bu açıklamasının ardından bugün Milli Birlik Caddesi'nde esnaf ve halk ile bir araya gelmek ve pandemi kurallarını denetlemek için ziyaretlerde bulundu.Vali Çiçek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama hakkında, gazetecilerin sorusu üzerine şu açıklamalarda bulundu: "Öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki sadece Afyonkarahisar'da değil, birçok yerde bizi gerçekten üzüyor. Bir yerde, ilçede bir arkadaşımınız testi pozitif çıkmış. Fakat nişanda, bir de nişan yasak, kendileri izinsiz yasak olmasına rağmen nişan yapıyor. Nişan yerine maskesiz bir şekilde katılıyor ve saatlerce orada maskesiz şekilde dolaşıyor. Bu açık açık, artık bu konuda ne diyeceğimi bilemiyorum. Otobüslerde emniyet ve jandarmadaki arkadaşlarımız arama, işlem yaptıklarında herhangi bir kontrol yaptıklarında öyle şeylerle karşılaşıyorlar ki kişiye bakıldığında koronavirüslü olduğunu ve 40 kişilik otobüsün içerisinde çok rahat, maskesiz bir şekilde seyahat ettiğini görüyorlar. Bu ciddi bir sıkıntı. Biz, Afyonkarahisar'da şunu net söylüyorum, özellikle karantinaya uymayan arkadaşlara izin vermeyeceğiz. Bu konuda İçişleri Bakanlığı'mızla özellikle bu karantinaya uymayanlarla ilgili gerekli tedbirleri almamız noktasında dün toplantımızı yaptık. Bu konuda tüm valilikler elden geldiğince önlemler alacak. Her il kendi durumuna göre belki değerlendirecek. Bir zaman kesinlikle karantinada olması gerekenlerin, karantinada olmasını sağlayacağız. Şunu açık söylüyorum, bazıları diyor ki 'ceza kesiliyor ama para tahsilatları yapılmıyor'. Kesinlikle bu konuda da titizlik göstereceğiz. Cezaları tahsil edeceğiz, tedbirlerimizi Afyonkarahisar'ı düşünerek alacağız. Cezalarımızın da artık caydırıcı olması gerekiyor. Sizin aracılığınızla da tekrar Allah ricası için karantinada olanları uyarıyorum. Karantina koşullarına uyun; ben valiyim ben de olsam çıkıp sosyal medya adresimden 'arkadaşlar yakalandım', benimle temasta olanları uyarmak zorundayım. Bunu herkesten bekliyoruz ve bu şekilde uymayanları da ihbar etmenizi istiyorum." "KYK'nın yurtları bu konuyla ilgili hazır mı?" sorusuna Vali Çiçek, "Arkadaşlar biz bununla ilgili gerekli önlemleri alıyoruz. Bir şekilde bunu sağlayacağız" yanıtını verdi.'YAPILMASI GEREKEN İŞLEMDİ'Vali Çiçek'in bu açıklaması, kent halkından da destek gördü. Vatandaşlar kararın yerinde olduğunu belirterek, koronavirüslü hastaların karantinayı ihlal edip, dışarı çıkmasının sağlık açısından ciddi risk olduğuna işaret etti. Emlakçı Ömer Faruk Erdoğan (25), "Valimiz çok yerinde bir karar vermiştir. Sonuçta toplum sağlığını etkileyen çok önemli bir faktör bu. Yapılması gereken bir işlemdi. Karar verilmesi yerinde. Hastalıklı insanların sokakta gezmesi insan sağlığını, toplum sağlığını çok etkileyen bir faktör. Onların bulaştırması demek tamamen ölüme sebebiyet. Bu bir cinayettir. Yapılması gereken bir karardı. Sayın Valimizi verdiği karardan dolayı kutlarım" dedi.'ÇOK DOĞRU VE GÜZEL KARAR'Esnaf Hüseyin Erçolak (52), "Afyonkarahisar Valiliği'nin aldığı kararla pandemi sürecinde pozitif olan kişilerin evlerinde karantina altında bulunması gerekirken dışarı çıkıp, insan sağlığını tehdit ettiğini görmekteyiz. Bu sebeple de Afyonkarahisar Valiliği çok doğru ve güzel bir karar almış. Bunu takdirle karşılıyoruz. Çünkü insan sağlığı her şeyden önemli. Hasta bir insanın, Covid-19'a yakalanmış bir insanın evde karantinada durması gerekirken dışarı çıkması, taşıyıcı olarak dışarıda olan insanlara bulaştırmasını haklı bulmuyoruz. Bu bir vebaldir. Afyonkarahisar Valiliği, evde durmayan kişilerin KYK yurtlarına alınması ve burada kalacakları 14 günlük süre içerisindeki masrafların da kendilerinden karşılanması gayet mantıklı. Hiç olmazsa insanlar bunu göz önünde bulundurarak evlerinde izole edebilirler. Tedbiri elden bırakmamak, maske, mesafe kurallarına uymamız çok önemlidir" diye konuştu.Teknisyen Dilek Sezer (33), "Karantina kurallarına uymayanların yurtlarına kapatılması doğru bir şey. Masraflarını da kendileri ödesinler. Ben bunu doğru buluyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Vali Gökmen Çiçek'in vatandaşla sohbetiVali Çiçek'in esnaf ziyaretleriVali Gökmen Çiçek'in açıklamasıVatandaşlarla röportaj

HABER- KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,

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Sosyal medya mağduru genç kız yardım istedi

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Sude Andaş, sosyal medyada adına açılan ve hayvanlara eziyet videoları paylaşılan hesaplar nedeniyle problem yaşadığını belirterek, hesapların kapatılmasını istedi.Adapazarı'nda yaşayan Sude Andaş, 3 yıl önce sokakta baktığı bir kedinin ölmesine üzüldüğünü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası yanlış anlaşıldığını, küçük kedilere eziyet ettiği düşünülerek hakkında karalama kampanyası başlatıldığını söyledi. O günden sonra sosyal medya kullanmayı bırakan Sude Andaş, defalarca hem Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne hem de savcılığa giderek ifade verdi. Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Sude Andaş, bugün yine adına sahte bir sosyal medya hesabı açıldığını belirtti. Sosyal medyada kısa sürede infial oluşturan hesap nedeniyle Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulunan Sude Andaş, "Bu hesapların kapatılması için yardım istiyorumö dedi.Sude Andaş hiçbir hesabın kendisine ait olmadığını söyleyerek, "Hiçbir hesap ve paylaşılan fotoğraflar bana ait değil. İnsanlar benim adımı kullanıp prim yapmaya çalışıyorlar ama bana ait değil. Bugün emniyete giderek yine hem hesaplar adına hem de bana hakaret eden kişiler adına şikayette bulundum. Ben gerçekten hayvanları çok seviyorum, yaşadığım yerde de hayvanlar var ama hayvanlara yaklaşmaktan korkuyorum bu durumdan dolayı. 3 senedir bu olay gündeme geldi ama ben 3 yıldır sosyal medya hesabı kullanmıyorum. Hayvanları çok fazla seviyorum ama bu hesaplar ve paylaşımlardan dolayı tepkiler görüyorum. Benim adıma açılan hesapların kapatılmasını ve insanların bunlara inanmamasını istiyorum. İleride çok güzel bir mesleğim olacak ve bunun için çalışıyorum da ama ileride adımın böyle lekelenmesini istemiyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorumö dedi.Bu arada açılan sahte hesapta canlı yayında kedi keseceği belirtilirken, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında sahte hesap açan kişi ve kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sosyal medyada tepkinin büyümesinin ardından ise bu sahte hesabın kapatıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sude Andaş Röp.

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR-ADAPAZARI (Sakarya),

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Bolu'da koronavirüs denetimleri

BOLU Valisi Ahmet Ümit, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlere katıldı. Vali Ümit karantina kararına uymayanların yurtlara alınacağını söyledi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla gerçekleştirilen denetime katıldı. Büyük Camii Mahallesi'nde iş yerlerini denetleyen ve maske ile sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyaran Vali Ümit, evlerin dışında maskenin zorunlu hale getirildiğini hatırlattı. Denetimler sırasında bir vatandaş Ahmet Ümit'ten para istedi ve aralarında esprili konuşmalar geçti. Ahmet Ümit, daha sonra bir çocuğa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği maskelerden hediye etti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlamış olan genelgeyle evlerimiz dışında her yerde maske zorunlu hale geldi. Düğünler ile ilgili süre kısıtlaması ve düğünlerin yasaklanması önceden açıklanmıştı. Düğünler nikah olarak devam ediyor. Zaten sistem oturdu. Biz 18 Ağustos'tan itibaren karar almıştık. 18 Ağustos tarihinden bugüne kadar 452 tane düğün oldu. Bu güzel bir rakam aslına bakılırsa. Bu süreç boyunca insanlarımız programlarını erteledilerö diye konuştu.

Evde karantinada kalan vatandaşların yurtlara yerleştirilmesi hakkında konuşan Ahmet Ümit, "Bolu olarak bizim gündemimize gelmişti. Türkiye'de böyle bir uygulama olmayınca kapandı. Dünden itibaren bu konu yeniden açıldı. Böyle bir çalışma başlatıldı. HES kodu uygulamasını ilk defa kullanan illerden biriyiz. Bu konuyu çok yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımız da bu konuda çok hassasiyet kazandı. İzolasyona tabi olduğu halde dışarıda yakalanan vatandaşlar kesinlikle yurtlara alınacak. Yurtlarda tedavi edilene kadar kalacaklar. Yurtlarda kaldığı sürece yaptığı harcamalar kendisinden tahsis edilecek. Bunu vurgulamak istiyorum. Burada esas olan herkesin üzerine düşen sosyal sorumluluğu yerine getirmesidir. İzolasyonda olan vatandaşlarımız lütfen evlerini terk etmesinler. Evinde de dikkat etsinler. Çok acılar yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Bu ölüm olaylarının olmaması için dikkat etmemiz gerek huşular var. Öncelikli olarak izolasyonda olan vatandaşların evlerinde kalması ve temastan kaçınmaları gerekiyor. İl dışından gelen kişilerden temastan kaçınılmalıyız.ö dedi.

"SON İKİ GÜNDE DÜŞÜŞLER BAŞLADIöBolu'daki koronavirüs durumu hakkında bilgi veren Vali Ümit, "İlk başlarda çok iyi olduğumuzu söylemiştim. Bir yükselme eğilimi görüldü. 18 Ağustos tarihinde almış olduğumuz tedbirlerde sıkı denetimlere geçtik. Arkasından Bakanlığımızın aldığı tedbirlerle de daha sıkı denetimlerimizi sürdürüyoruz ve mücadele ediyoruz. İlk başlarda yükselişi durdurduk. Ardından da sayıların düşmesi gerekirken direnç gösterdi. Son iki günde düşüşler başladı.ö diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Vali Ümit'in denetimleri-Esnaflarla konuşmaları-Ahmet Ümit'in çocuğa maske vermesi-Röportaj

-Detaylar

Haber- Kamera: Adnan KARABULUT/BOLU,

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DİYARBAKIR'DA MİLLET BAHÇESİ'NE 45 BİN METREKARE ALAN EKLENECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığının Diyarbakır'da yapımına devam edilen projelerini sahada inceledi. Diyarbakır- Bismil ve Diyarbakır- Mardin yol yapım şantiyelerinde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, kent merkezinde Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün misafirhane ve lojmanlarının olduğu 45 bin metrekarelik alanın, yapımı süren Millet Bahçesi'ne ilave edilmesi kararını aldığını açıkladı.

Diyarbakır genelinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptıkları projeler ile ilgili gerekli istişareleri yaptıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, devam eden projelerin bir önce bitirilmesi için talimat verdiğini söyledi. Karaismaoğlu, "Diyarbakır'ın merkezinde bulunan Karayolları Bölge Müdürlüğü'müz, yanında Anıt Park, onun yanında da eski stadyumun bulunduğu Millet Bahçesi'ne, Karayolları Bölge Müdürlüğü içerisindeki misafirhane ve lojmanlarının bulunduğu 45 bin metrekarelik alanı ilave edilmesi kararını aldık. İnşallah Diyarbakır'a çok büyük bir değer katacak. Bu 45 bin metrekare alanı Diyarbakır halkına hediye ediyoruz. İnşallah devam eden projelerimizi bir bir bitirip Diyarbakır'ın hizmetine sunacağız. Yeni ihtiyaçları da projelendirip bölgenin hizmetine sunacağız" dedi.