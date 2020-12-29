Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbolda Misli.com 2. Lig'de yarın 18'inci hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yarın oynanacak maçların programı şöyle:

Beyaz Grup:

13.00 Sancaktepe FK- Kahramanmaraşspor (15 Temmuz)

13.00 Niğde Anadolu FK- Şanlıurfaspor (Niğde 5 Şubat)

13.00 Çorum FK- Gümüşhanespor (Çorum Şehir)

13.00 Afjet Afyonspor-Hacettepe (Zafer)

13.00 Ankara Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Ergene Velimeşespor- Hekimoğlu Trabzon (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Kocaelispor- Zonguldak Kömürspor (Kocaeli)

13.00 Manisa FK- Sarıyer (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.00 İnegölspor- Uşakspor (İnegöl İlçe)

Kırmızı Grup:

12.00 Kardemir Karabükspor-Bodrumspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Tarsus İdman Yurdu- Sivas Belediyespor (Tarsus İlçe)

13.00 Eyüpspor- Kırklarelispor (Eyüp)

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Vanspor FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.00 Turgutluspor- Karacabey Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Etimesgut Belediyespor- Sakaryaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor- Pendikspor (Elazığ Doğukent)

13.00 GMG Kastamonuspor- Pazarspor (Gazi)

13.00 Bayburt Özel İdare- Mamak FK (Bayburt Genç Osman)

13.00 Serik Belediyespor- Kırşehir Belediyespor (Serik İsmail Oğan)