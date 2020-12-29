Futbol: Misli.com 2. Lig - Son Dakika

Futbol: Misli.com 2. Lig

29.12.2020 10:29
Futbol: Misli.com 2. Lig, System.String[]

Futbolda Misli.com 2. Lig'de yarın 18'inci hafta müsabakaları oynanacak.

Futbolda Misli.com 2. Lig'de yarın 18'inci hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yarın oynanacak maçların programı şöyle:

Beyaz Grup:

13.00 Sancaktepe FK- Kahramanmaraşspor (15 Temmuz)

13.00 Niğde Anadolu FK- Şanlıurfaspor (Niğde 5 Şubat)

13.00 Çorum FK- Gümüşhanespor (Çorum Şehir)

13.00 Afjet Afyonspor-Hacettepe (Zafer)

13.00 Ankara Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Ergene Velimeşespor- Hekimoğlu Trabzon (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Kocaelispor- Zonguldak Kömürspor (Kocaeli)

13.00 Manisa FK- Sarıyer (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.00 İnegölspor- Uşakspor (İnegöl İlçe)

Kırmızı Grup:

12.00 Kardemir Karabükspor-Bodrumspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Tarsus İdman Yurdu- Sivas Belediyespor (Tarsus İlçe)

13.00 Eyüpspor- Kırklarelispor (Eyüp)

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Vanspor FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.00 Turgutluspor- Karacabey Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Etimesgut Belediyespor- Sakaryaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor- Pendikspor (Elazığ Doğukent)

13.00 GMG Kastamonuspor- Pazarspor (Gazi)

13.00 Bayburt Özel İdare- Mamak FK (Bayburt Genç Osman)

13.00 Serik Belediyespor- Kırşehir Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

Kahramanmaraşspor, Ankara Demirspor, 15 Temmuz, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Misli.com 2. Lig - Son Dakika Spor


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