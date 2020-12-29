Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından Galatasaray liderliğe yükseldi.
Ligin 15. haftası, yoğun yağış nedeniyle dün ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla tamamlandı. Antalya Stadı'nda oynanan müsabakayı Atakaş Hatayspor 6-0 kazandı.
Haftanın önemli maçında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen Galatasaray, puanını 29'a çıkartarak liderlik koltuğuna oturdu.
Sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Beşiktaş ise 28 puana ulaşarak ligde ikinci sıraya yükseldi.
Sonuçlar
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Göztepe- Fatih Karagümrük: 1-1
Trabzonspor-Galatasaray: 0-2
Gaziantep FK- Aytemiz Alanyaspor: 3-1
Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3
Yukatel Denizlispor- MKE Ankaragücü: 1-2
Medipol Başakşehir- Kasımpaşa: 2-2
Gençlerbirliği- Hes Kablo Kayserispor: 3-2
İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor: 1-1
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-0
Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-6
Puan durumu
Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|1. GALATASARAY
|14
|9
|2
|3
|25
|10
|29
|2. BEŞİKTAŞ
|14
|9
|1
|4
|29
|19
|28
|3. AYTEMİZ ALANYASPOR
|15
|8
|3
|4
|24
|12
|27
|4. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|14
|7
|6
|1
|27
|16
|27
|5. FENERBAHÇE
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|6. ATAKAŞ HATAYSPOR
|14
|7
|3
|4
|20
|16
|24
|7. FATİH KARAGÜMRÜK
|14
|5
|6
|3
|23
|17
|21
|8. YENİ MALATYASPOR
|14
|5
|5
|4
|18
|17
|20
|9. TRABZONSPOR
|15
|5
|5
|5
|16
|19
|20
|10. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|14
|5
|4
|5
|18
|14
|19
|11. GÖZTEPE
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|12. ÇAYKUR RİZESPOR
|14
|5
|4
|5
|20
|22
|19
|13. KASIMPAŞA
|15
|5
|4
|6
|18
|23
|19
|14. DEMİR GRUP SİVASSPOR
|14
|4
|5
|5
|13
|16
|17
|15. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|15
|4
|5
|6
|15
|24
|17
|16. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|14
|4
|4
|6
|21
|24
|16
|17. GENÇLERBİRLİĞİ
|14
|4
|3
|7
|14
|23
|15
|18. MKE ANKARAGÜCÜ
|14
|3
|3
|8
|16
|22
|12
|19. YUKATEL DENİZLİSPOR
|14
|3
|3
|8
|14
|24
|12
|20. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|15
|3
|3
|9
|15
|28
|12
|21. HES KABLO KAYSERİSPOR
|14
|2
|4
|8
|9
|19
|10
16. hafta
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:
2 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk)
19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom)
3 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park)
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
4 Ocak Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa- Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
Kaynak: AA
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