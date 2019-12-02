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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

7 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadelesi yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadelesi yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamadaya göre kupada oynanacak 5. tur ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Vefa)

14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü (Yeni Malatya)

16.30 Aytemiz Alanyaspor- Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)

18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor (Esenler)

20.45 Fenerbahçe- İstanbulspor (Ülker)

4 Aralık Çarşamba:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir (Vakfıkebir İlçe)

13.45 Eyüpspor- Antalyaspor (Stadı açıklanmadı)

14.30 Kasımpaşa-Vanspor Futbol Kulübü (Recep Tayyip Erdoğan)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

18.30 Altay- Trabzonspor (İzmir Atatürk)

20.45 Galatasaray-Tuzlaspor (Türk Telekom)

5 Aralık Perşembe:

13.00 Kırklarelispor- Gaziantep Futbol Kulübü (Kırklareli Atatürk)

14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor- Manisa Futbol Kulübü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Altınordu-Yukatel Denizlispor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

18.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

20.45 Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor (Vodafone Park)

Mustafa Kemal Atatürk, Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:08 Kaynak: AA
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