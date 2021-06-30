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Gazeteci Hanifi Kılıç, Türkiye ile Katar arasındaki askeri anlaşmayı değerlendirdi - Son Dakika

Gazeteci Hanifi Kılıç, Türkiye ile Katar arasındaki askeri anlaşmayı değerlendirdi

30.06.2021 11:53
Gazeteci Hanifi Kılıç, Türkiye ile Katar arasındaki askeri anlaşmayı değerlendirdi, System.String[]

Gazeteci M. Hanifi Kılıç, Türkiye ile Katar arasındaki askeri anlaşmayı değerlendirdi.

Gazeteci M. Hanifi Kılıç, Türkiye ile Katar arasındaki askeri anlaşmayı değerlendirdi. Kılıç, Türkiye'nin bu antlaşmayla önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti.

Gazeteci M. Hanifi Kılıç, Türkiye ve Katar arasında imzalanan askeri hava eğitimi anlaşmasının iki ülke arasında mutabakata varılan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği' protokolünün gölgesinde kaldığını, Türkiye'de kamuoyu Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği' protokolü üzerinden yapılan spekülasyonların etkisi altına alınmaya çalışılırken, Türkiye'nin aslında askeri hava eğitimi anlaşması ile Katar Hava Kuvvetleri ile anlaşarak Fransız-Yunan askeri anlaşmaları ve uçak satışı konusunda önemli bir avantaj elde ettiğini ifade etti. Gazeteci M. Hanifi Kılıç, bu askeri anlaşmanın çok önemli mesajlar verdiğini ve Türkiye'nin hava savunmasının büyük kazanım elde edeceğini bildirdi.

Kılıç, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türkiye-Katar Ortak Askeri Komitesi toplantısı için bulunduğu Doha'da 2 Mart'ta, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el Ganim ile "Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye'de Geçici Konuşlanması Konusunda Teknik Düzenleme" imzalamıştı. Kanun teklifinin geçen hafta TBMM Dışişleri Komisyonu'na sunulmasıyla anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. İki ülke anlaşması uyarınca Katar, pilotlarının eğitimi için Türkiye'de 36 jet konuşlandırabilecek. Türkiye, Katar'ın askeri nakliye uçaklarını kendi amaçları için kullanabilecek" dedi.

Gazeteci Kılıç, "Ankara ve Doha arasında imzalanan anlaşma uyarınca, Katar, kendi savaş pilotlarının eğitilmesi amacıyla, askeri uçaklarını ve personelini teçhizatlarıyla birlikte Türkiye'ye konuşlandırabilecek, Katar'a ait askeri uçaklar Türk hava sahasını ve belirlenen üs ve havaalanlarını kullanabilecek. Katar'ın eğitim amacıyla konuşlandırabileceği askeri uçak ve personel sayısını Türkiye belirleyecek, ancak Katar'ın Türkiye'ye konuşlandırabileceği uçak sayısı 36, personel sayısı da 250'yi geçemeyecek. Katar Hava Kuvvetleri'nin halen envanterinde bulunan savaş uçakları, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunmayan Fransız yapımı Mirage 2000 ve Rafale uçaklarından oluşuyor. Envanterinde ABD yapımı Boeing C-17 ve C-130J Super Hercules askeri nakliye uçakları ile Apache helikopterleri de bulunduran Katar'ın ABD'den ayrıca F-15 muharip jet siparişleri de bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"O ülkelerin Ege'deki tatbikatına Türkiye'nin cevabı böyle oldu"

Gazeteci M. Hanifi Kılıç, Türkiye ve Katar arasında imzalanan askeri hava eğitimi anlaşmasının Türkiye açısından büyük kazanımlar sağladığını ve aynı zamanda başta Fransa ve Yunanistan olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan'a da mesaj verildiğini söyledi. Kılıç, 6 ay önce Akdeniz'de bu ülkelerce yapılan, MEDUSA 2020 adı verilen tatbikata askeri ve diplomatik açıdan bugün çok net ve kapsamlı cevap verilmiş olduğuna dikkat çekti. Kılıç, "Geçen yıl Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerilimi esnasında Yunanistan'a siyasi destek veren ve aynı zamanda askeri desteğini sergilemekten çekinmeyen Fransa, bu ülkeye krizden yararlanarak savaş uçağı satmayı önermişti. Yunanistan, Fransa'dan alınacak 18 adet Rafale savaş uçağı için 2,5 milyar euro ödeneceğini açıklamıştı. İşte o Yunanistan'a henüz teslim edilmeyen ve belki de en erken bir yıl sonra teslim edilebilecek Rafale uçakları çok daha önce, yakın bir zamanda Katar üzerinden Türkiye'ye gelecek" dedi.

Türkiye'nin geçmişten bu yana dost ülkelerle askeri anlaşmalar yaptığını ifade eden Kılıç, "Uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet yani karşılıklılık esastır. Doğu Akdeniz gerginliğinde Fransız, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaş uçakları Ege'de bize karşı konuşlandı. Siyasi ve askeri tehditlere karşı daha güçlü olmak için her türlü imkanı sağlamak gerekiyor. Dünyada 3 önemli elektronik hava savunma ve atış merkezi var. Bunlar ABD, İsrail ve Türkiye'de bulunuyor. Bu imkanımızdan yararlanmak isteyen Katar gibi dost ülkelere de fırsat veriyoruz. Katar bundan kazançlı çıkacak elbette ama Türkiye'nin siyasi ve askeri kazanımı çok daha fazla" şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın alacağı Rafale uçaklarına S-400 testi

Kılıç, Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz ve Ege'de kendini güvene alabilmek için İsrail'le yaptığı askeri eğitim anlaşmasını da hatırlatan Kılıç, Yunanistan'ın gelecek yıl envanterine katmaya başlayacağı Fransız Rafale savaş uçaklarını halen Katar'ın kullandığına ve bu uçakların 5 yıl süreyle Türkiye'de eğitim göreceğine dikkat çekerek, "Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi için Rafale uçaklarının Türkiye'ye gelecek olması önemli bir fırsat. Türkiye bu sayede Rafale uçakları Yunanistan'a teslim edilmeden çok önce bu uçakları test edebilecek ve rahatlıkla S-400'lerin düşman uçak algılamasına ekleyebilecek" değerlendirmesinde de bulundu.

Gazeteci Kılıç, Türkiye'nin talep etmesi durumunda anlaşma gereğince Katar'ın envanterindeki askeri ulaştırma uçaklarını kendi askeri ekipmanlarını, mühimmatını ve personelini Türkiye içine ya da dışına taşımak için kullanabileceğini bunun da Türk Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacağını da sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Gazeteci Hanifi Kılıç, Türkiye ile Katar arasındaki askeri anlaşmayı değerlendirdi

Hanifi Kılıç, Yunanistan, Türkiye, Katar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gazeteci Hanifi Kılıç, Türkiye ile Katar arasındaki askeri anlaşmayı değerlendirdi - Son Dakika


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