Gazeteci Merdan Yanardağ: Haksızlıklara Hiçbir Zaman Boyun Eğmeyeceğim - Son Dakika
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Gazeteci Merdan Yanardağ: Haksızlıklara Hiçbir Zaman Boyun Eğmeyeceğim

30.06.2023 15:14

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ, tutuklanma sürecinin hukuki değil siyasi bir süreç olduğunu belirterek, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin toplumsallaşarak kazanılacağını vurguladı. Yanardağ, AK Parti iktidarının bağımsız medyayı susturarak sahte bir başarı öyküsü yazmak istediğini ifade etti ve haksızlıklara boyun eğmeyeceğini söyledi.

Bir televizyon programında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen gazeteci Merdan Yanardağ yolladığı mesajda "Haksızlıklara hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim" ifadesini kullandı.

"DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ TOPLUMSALLAŞARAK KAZANILIR"

Tutuklanma sürecinin hukuki değil siyasi bir süreç olduğunu vurgulayan Yanardağ, BirGün gazetesi aracılığıyla şu mektubu yazdı; "Gözaltı ve tutuklanma sürecimde dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Gösterilen dayanışma birleşerek birlikte kazanacağımızı bize bir kez daha göstermiştir. Demokrasi, özgürlük, hukuk mücadelesi toplumsallaşarak kazanılır. Tabi, TELE1'e, Merdan Yanardağ'a saldırmalarının özel nedenleri var.

"BENİ HEDEF SEÇTİLER"

Anti demokratik, adil olmayan bir seçimle, çok küçük bir farkla seçimi kazanan, son derece zayıf dengeye dayanan bir iktidar var. Bu nedenle korku yaymaya ihtiyaçları var. Yurttaşların susması, ses çıkarmaması için örnek oluşturmaya çalışıyorlar. Anlaşılan, bağımsız Tele 1'in toplum üzerindeki etkisi, Merdan Yanardağ'ın gazetecilik tavrı iktidarı rahatsız etti. Bu nedenle beni hedef seçtiler. Yapılan, seçim döneminde kullanılan montaj video siyasetinin devamıdır. Tutuklanma sürecimin hukuki bir süreç olmadığını, siyasi bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bunu da kısa sürede göreceğiz.

"SUÇÜSTÜ YAKALANMAYI HAZMEDEMEDİKLERİ ANLAŞILIYOR"

Türkiye'nin tüm demokrasi güçlerine ve topluma, TELE1 ve TELE1 yayıncılığı ile dayanışma içerisinde olma çağrısı yapıyorum. AK Parti iktidarının sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Ekonomik kriz, zorla alınan seçimin sonuçları ve bir dizi başka nedenle baskıcı yöntemler uygulamayı deneyecek bir iktidar var karşımızda. Bu nedenlerle, aynı zamanda hareket alanlarını genişletmek isteyeceklerdir. Yeni bir "açılım" geliştirebilirler. Ben de yaptığım programda bu durumu değerlendirdim. "Tecrit" ve benzeri ifadeler AK Parti'nin hazırlandığı işareti verilen "açılım" siyasetinin değerlendirilmesidir, tartışılmasıdır. Bir bakıma, deyim uygunsa "suçüstü" yakalanmayı hazmedemedikleri anlaşılıyor. Ben bu değerlendirmeleri yaparken kimseyi övmek, yermek değil, bir öngörü üzerinden değerlendirme yapıyorum. Kaldı ki "tecrit" dahil, bu kavramların tamamı gündelik siyasette, hukuki tartışmalarda kullanılıyor. Bunda bütün sorun Öcalan üzerinden siyaset yapmaktır. Bunu yapan da iktidardır. Ben bunu açığa çıkarmak istedim. Çünkü Öcalan ile ne görüşüldüğünü, varsa, ne kararlaştırıldığını kamuoyu bilmiyor.

"SİYASET GÜDÜMLÜ SALDIRININ AMACI BUDUR"

Dünya kritik bir dönemden geçiyor. Ukrayna savaşı bir doğu batı savaşına evrilmiş durumda. Doğuda yükselen Çin ve Avrasya güçleri batıyı ürkütüyor. Tüm bu coğrafyanın merkezinde de Türkiye yön duygusunu kaybetmiş, geleceği belirsizliklerle dolu, demokrasiden uzaklaşmış bir ülke olarak duruyor. Mevcut iktidarın Türkiye'yi hem içeride yaşanan ekonomik kriz, sosyal ve siyasi krizden hem de dünyada yeni şekillenecek düzenin yol açtığı karmaşadan çıkarabileceğini düşünmüyorum. Durum böyle olunca, AK Parti bağımsız medyayı susturarak daha önce yaptığı gibi sahte bir başarı ve yükselme öyküsü yazmak istiyor. Çünkü topluma anlatacakları bir şey kalmadı. Bana yönelik hiçbir hukuki ve demokratik nitelik taşımayan ve hoyratça yapılan siyaset güdümlü saldırının amacı da budur.

"HAKSIZLIKLA HİÇBİR ZAMAN BOYUN EĞMEYECEĞİM"

Ben her şeye karşın dayanışma ile engelleri aşacağımızı düşünüyorum. Destek olan, dayanışma gösteren herkesi sevgi ile selamlıyorum. Bir şeyin bilinmesini istiyorum. Haksızlıklara hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim!"

YORUMLAR (3)
  • Mustafa Aksoy: El kaide lideri olsa yargılama dan infaz edilirdi ABD terörist ler için yarğılama yok ,bizde hapiste başında doktor bekler ,bı de bu kanı bozuklar yok mu Cevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
  • Ogunulus: Chp den her ay maas alirsin bagimsiz medyadan bahsedesin satilik hain herif Cevap Yaz 21 4 Yayından Kaldır
  • suna genç: he he tamam hele içeride dinlen sonrasına bakarız Cevap Yaz 15 5 Yayından Kaldır
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Silivri Cezaevi, Merdan Yanardağ, Güncel, Son Dakika

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