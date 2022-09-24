BAKAN VARANK HALI İHRACATININ YILDIZLARI ÖDÜL TÖRENİ'NE KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) tarafından düzenlenen Halı İhracatının Yıldızları Ödül Töreni ile 8'inci Makine Halısı Tasarım Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Törende Bakan Varank'ın yanı sıra eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ile çok sayıda sanayici yer aldı.

Bakan Varank, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye 250 milyar dolar ihracatı yakalamış bir ülke. 2002 yılında iktidara geldiğimizde sadece 32 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye'yi teslim almıştık. Şu anda gerçekleştirilen 250 milyar dolar ihracat oldukça önemli bir rakam. Daha da önemlisi, bu ihracatın yüzde 95'ini sanayi ürünlerinin oluşturması. Biz topraktan petrol, gaz çıkarıp satan bir ülke değiliz ya da madenlerle de bu rakamları yakalayan bir ülke değiliz. İhracat yapmak istiyorsak üretmek zorunda olan bir ülkeyiz. 250 milyar dolar ihracatı da üreterek yapıyoruz. Türkiye, her alanda üretim ekosistemini geliştirmiş, sanayi altyapısını dünyada en rekabetçi konuma getirmiş ülkelerden bir tanesi. Pandemiden sonra Rusya- Ukrayna savaşıyla dünya adeta bir türbülansa girdi. Şu anda global markalar tedarikçi anlamında yeni ülkelerle çalışmaya gayret ediyorlar. Dünyada alternatif bir üretim merkezi neresi, diye bakıldığında Türkiye, ilk akla gelen ülkelerden biridir. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, sanayiciler yatırım ve arsa anlamında girişim içerisinde olduklarını görüyoruz. Türkiye'nin her tarafında üretim canlılığı var. Avrupa'da karşılaştığımız enerji krizi, fabrikaların bir bir kapanmasına neden oluyor. Enerji maliyetleri onların artık üretimlerini ve bütün rekabetçiliğini ortadan kaldırmış durumda. Türkiye, yaptığı yatırımlar ve sanayiye verdiği önemle üretimin yıldızı olacaktır, dünyada tedarikçilik anlamında en önemli ülkelerden biri olmaya devam edecektir. Tabi burada bizim sanayicilerimizi yeni fırsatlar bekliyor dedi.

'ÖRNEK PROJE OLARAK GÖSTERİLMELİ'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'Akıllı Şehir Veri Koordinasyon Merkezi' açılışında da konuşan Bakan Varank, projenin geleceğe dönük ve önemli olduğunu söyledi. Bu işlerin yapımında vizyoner olmanın önemini dile getiren Varank, tüm belediyelere örnek olması gerektiğini anlattı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bu merkezde akıllı şehirciliğin en güzel uygulamalarını hayata geçireceğini kaydeden Varank, Şehir trafiğinin doğru yönetiminden tutun da şoförlerin denetlemesine, yoğunluğun doğru şekilde yönetilmesine kadar bütün uygulamalar buradan yönetilecek. Tabi bu işleri yapabilmek için vizyoner olmak lazım. Bu işleri yapabilmek için dünyayı takip etmek lazım. İşte Fatma Şahin başkanımız da hem dünyayı takip ediyor hem de uluslararası fonlardan nasıl faydalanılabilir bunun da en güzel örneğini burada uyguluyor. Bu merkezle Gaziantep Büyükşehir diğer belediyelere de örnek olacak. Türkiye'de maalesef gönül belediyeciliğinden mahrum kalmış belediyeler var. Ben zaman zaman bu örneği veriyorum. Eğer insana dokunan belediyeciliği görmek isteyen varsa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e bakabilirler. İstanbul'u, İzmir'i, Ankara'yı toplasanız bir Fatma Şahin etmez" dedi. Öte yandan 'Akıllı Şehir Veri Koordinasyon Merkezi' açılışının ardından gençlerle buluşan Bakan Varank, e-Spor takımıyla bilgisayarda oyun oynadı. 'Gastronomi Akademisi'nde ise mutfak bölümüne giren Bakan Varank, katmer yaptı. (DHA)