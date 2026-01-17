Gaziantep'te Kız Çocuğuna Bıçaklı Saldırı

GAZİANTEP'te akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen F.K. tarafından darbedilip, boğazından bıçaklanan Suriyeli Hüda El Muheymid'in (11), boynundaki atkı sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı. Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cengiz Çevik, "Boğazındaki atkı olmasa boğazına dayanan bıçak, çok daha derine inecek belki de hayati önem taşıyan damarlarını kesip, kızımızın hayatını kaybetmesine bile sebep olacaktı" dedi.

Olay, 1 Ocak akşamı Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aklı dengesi olmadığı belirtilen F.K., bilinmeyen bir nedenle Hüda'yı darbetmek istedi. Küçük kız, F.K.'den kaçarak bir markete sığındı. Daha sonra markete giren şüpheli, çocuğu darbetmeye başladı. F.K., çocuğu yere yatırıp, üzerine oturdu. F.K., daha sonra cebinden çıkarttığı bıçakla küçük kızı boynundan yaraladı.

OLAY KAMERADA

Olayın ardından F.K., çevredeki esnafın müdahalesi ile Hüda'yı bıraktı. F.K. tutuklanırken, olay saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; Hüda'nın bir markete sığındığı ve F.K.'nın kendisi ile bir süre konuştuktan sonra saldırdığı görüldü. Ayrıca F.K.'nın bıçağı çıkarıp, Hüda'yı yaraladığı da görüntülerde yer aldı. Küçük kızın saldırının ardından olayın şokunu atlatamadığı ve geceleri lambaları yakarak ailesiyle birlikte uyuyabildiği öğrenildi.

'ŞİMDİ DAHA İYİYİM'

Yaşadığı korku dolu anları DHA'ya anlatan Hüda El Müheymid, birkaç gündür F.K.'nin kendisini sürekli takip ettiğini ve durumu ailesine de açıkladığını söyledi. Hüda El Müheymıd, "Ekmek almaya dışarıya çıktım. Bakkaldan çıkınca, o adam beni takip ediyordu. Ben karda oynarken beni takip etti. Eve gidip, anne baba durumu anlattım. Babam gidip o adama baktı, adam zarar vermeyecek gibi duruyordu. İkinci gün yeniden beni takip etti. Akşam geçerken beni arkamdan takip ediyordu. Eline bir şey çıkaracaktı cebinden, ben kaçtım ve kalbim bana kendimi en yakın bakkala atmamı söyledi. Kendimi bakkala attım. Sonra o da bakkala girdi. Bakkal amcaya, 'Babası çağırıyor, dışarı çıksın' dedi. Ben elimi zorla çektim. Beni yere düşürdü, cebinden bıçak çıkartıp, üzerime çöktü boğazımı kesecekti. Bakkal amca müdahale etti, benim gücüm yetmedi. Daha sonra dışarından insanları çağırdı. Sonra babam geldi, beni kurtardı. Şimdi daha iyiyim" dedi.

'ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM'

Hüda'nın babası Abdurrahman El Muheymid, "Akli dengesinin yerinde olmadığı söylenen bu saldırgan, kızımı birkaç gün takip etmiş. Kızım bana söyledi. Gittim adama baktım, olası bir durum görmedim. Kızım yanlış anlamıştır diye düşündüm. İki gün sonra da 1 Ocak günü akşam bakkaldan ekmek almaya gittiğinde kızımı takip edip kovalıyor. Ben dışarıdaydım. Bakkalın önünden kadınların bağırma seslerini duydum, koşarak gittim. Bakkalın içine girdim, kızımı elinden kurtardım. Elinden bıçağı aldım. Bu adam yakalandı umarım serbest bırakmazlar, bu adam tehlikeli. Bugün benim kızımı, yarın başkasının çocuğunu kesecek. Büyük bir ceza almasını ve adaletin yerini bulmasını istiyorum. Kızım geceleri uyuyamıyor, korkuyor. Işıkları açık uyutuyoruz. Kızım umarım bu travmayı unutur" diye konuştu.

'HERHANGİ BİR HAYATİ TEHLİKESİ YOK'

Diğer yandan Gaziantep Özel Düztepe Yaşam Hastanesi tarafından tedavisi üstlenilen Hüda'nın boğazında iz kalmaması için Plastik Cerrahi, Cildiye ve Kulak Burun Boğaz hekimleri ortak çalışma yapacak. Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cengiz Çevik, "Küçük kızımız hiç istenmeyecek bir durumla karşı karşıya kalmış. Boynundaki kesi nedeniyle daha önce başka bir merkezde tedaviye alınmış. Ameliyatı yapılmış. Bize geldi ve ameliyata bağlı bölgede ileride kendisine sıkıntı çıkartabilecek durumlar için tedaviye başladık. Komplikasyon var mı bunu değerlendirdik. Yapmış olduğumuz muayenede şu an için herhangi bir hayati tehlikesi yoktur. Bundan sonraki süreçte kızımız şu anda bir çocuk ancak ileride genç bir kız olacak. Ameliyat yerinde kozmetik bir problem kalmaması, daha sonra bu ameliyat için çocuğumuzun tüm sağlık giderlerini hastane olarak karşılayacağız" dedi.

'İZ KALMA İHTİMALİ DAHA YÜKSEK'

Doç. Dr. Cengiz Çevik, "Kesici alet yaralanmalarında temiz yara olmuyor. Yara dudakları birbiri ile tam kavuşmadığından dolayı iz kalma ihtimali daha yüksek. Yaklaşık 3-4 santim yara izi gözükmektedir. İyileşme aşamasında. Vücudun vereceği tepkilere göre ne yapabileceğimizi Cildiye ve Plastik Cerrahi hekim arkadaşlarımızla değerlendirip, gerekli uygulamalara başladık. Travma anında kesici aletin kızımızın kıyafetine denk gelip, daha derin yaralar oluşturmamış olması bizleri sevindirici bir durum oldu. Boğazındaki atkı olmasa boğazına dayanan bıçak, çok daha derine inecek belki de hayati önem taşıyan damarlarını kesip, kızımızın hayatını kaybetmesine bile sebep olacaktı" diye konuştu.

Haber: Ahmet ATMACA-Kamera: Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA