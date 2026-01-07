Gebze\'de 5 katlı bina, girişinde oluşan çukur nedeniyle tahliye edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın girişinde yaşanan çökme, mahallede paniğe neden oldu. Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş bölümünde, nedeni henüz netleşmeyen bir toprak kayması yaşandı.

Olay, apartman sakinlerinin bina girişinde bulunan toprak alanda ani bir göçük oluştuğunu fark etmesiyle ortaya çıktı. Durumun ciddiyetini anlayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yetkililerden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine belediye ekipleri ve teknik personel sevk edildi.

TAHLİYE KARARI ALINDI

Yapılan ilk teknik incelemelerde, zemindeki çökmenin binayı riske sokabileceği değerlendirildi. Olası bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla, girişinde çökme yaşanan 5 katlı apartman ile bitişik nizamda bulunan 6 konut tedbiren boşaltıldı. Toplamda 22 daire mühürlenirken, bina sakinleri evlerinden çıkarıldı.

VATANDAŞLARA GEÇİCİ BARINMA İMKANI

Tahliye edilen vatandaşların bir bölümü yakınlarının yanına yerleşirken, kalacak yeri bulunmayanlar için belediyeye ait sosyal tesislerin hazırlandığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bölge güvenlik şeridiyle kapatılırken, AFAD ve jeoloji mühendislerinin zemindeki kaymanın nedenini belirlemek üzere kapsamlı bir inceleme başlatacağı öğrenildi. Son dönemde bölgede yaşanan benzer olaylar nedeniyle ekiplerin süreci titizlikle yürüttüğü ifade edildi.

"EŞYALARIMIZI BİLE ALAMADAN ÇIKTIK"

Tahliye edilen bina sakinlerinden biri yaşadığı korkuyu, "Binanın girişindeki toprağın bir anda çöktüğünü görünce büyük panik yaşadık. Ekipler gelerek can güvenliği için binayı boşaltmamız gerektiğini söyledi. Eşyalarımızı bile alamadan dışarı çıkmak zorunda kaldık." sözleriyle anlattı.

7 KATLI BİNA ÇÖKMÜŞ, AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Gebze'de 29 Ekim günü saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bina çökmüştü. Olayda aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi sağ olarak kurtarılmıştı.