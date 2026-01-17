Gelsenkirchen\'de 300 Milyon Euro’luk Soygun Soruşturması Başladı

Almanya'da yetkililer, Gelsenkirchen kentinde Noel tatili sırasında "Sparkasse" bankasına düzenlenen ve mağdurlarının büyük bir kısmının Türk müşteriler olduğu 300 milyon euroluk soyguna ilişkin soruşturma kapsamında polisin Pazartesi günü itibarıyla müşterilerle yüz yüze görüşmelere başlayacağını bildirirken, soruşturma kapsamında 11 milyon cep telefonuna ait baz istasyonu verileri ve 8 terabaytlık güvenlik kamerası görüntüsünün inceleneceğini açıkladı.

Almanya'da yetkililer, mağdurların büyük bir kısmının Türk uyruklu kişiler olduğu 300 milyon euroluk banka soygunundan 3 hafta sonra müşteriler adına ilk somut adımı attı. Gelsenkirchen Polis Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak Pazartesi gününden itibaren 27-28 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşen "Sparkasse" adlı bankanın soyulmasıyla mağdur olan 2 bin 500'den fazla müşteri ile bireysel görüşme yapılacağı bildirildi. Mağdur müşterilerin çokluğu nedeniyle söz konusu görüşmeler için özel bir ofis kiralandığı belirtilen açıklamada, soruşturmada 230 polisin görev alacağı belirtildi. Mağdurların görüşme için telefonla randevu alınması istenirken, banka müşterilerinin polis soruşturma ofisine yalnız gelmeleri, yanlarında kiralık kasa sözleşmeleri, para ve kıymetli eşyaların faturalarını veya sahiplik ispatı sağlayacak belgeleri hazır bulundurmaları talep edildi.

11 milyon cep telefonuna ait baz verisi ve 8 terabayt görüntü incelenecek

Yetkililer, yürütülecek soruşturmada yaklaşık 11 milyon cep telefonuna ait baz istasyonu verisi ile yaklaşık 8 terabaytlık video kaydının analiz edileceğini bildirdi. Polis, hırsızların kişisel kasaların olduğu odayı soyarken çok sayıda belgeyi etrafa saçtığı için bunların hangi müşterilere ait olduğunun belirlenmesi için bankanın bodrum katında da bir tasnif odasının hazırlandığını bildirdi.

Hırsızlar kuaförden aldıkları saç tellerini sahte delil olarak geride bıraktı

Gelsenkirchen kentinde Noel tatili döneminde gerçekleşen soyguna ilişkin yürütülen ön soruşturmada dikkat çekici ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Kişisel kasaların bulunduğu odada yapılan delil toplama sürecinde çok sayıda farklı kişilere ait saç telleri bulundu. Ancak bu saç tellerinin polisi yanıltmak ve soruşturma sürecini yanlış yönlendirmek için hırsızlar tarafından bir kuaför salonundan alındığı ve bilerek sahte delil olarak olay yerine bırakıldığı anlaşıldı.

Banka soygununda duvarların matkap ile delinmesi sürecinde soğutma işlemi ve ortaya çıkacak tozun alarm sistemini devreye sokmaması için önlem alan hırsızların bunun için bankanın kadınlar tuvaletinden kasa odasına hortum yardımıyla su ulaştırdıkları da tespit edildi.

Ne olmuştu?

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde 27-28 Aralık 2025 tarihlerinde Noel tatilinin 5 güne çıkmasını fırsat olarak değerlendiren hırsızlar "Sparkasse" adlı bankanın kişisel kasaların bulunduğu odasına girerek milyonlarca euro değerinde para, mücevher, altın ve hisse senedi çalmıştı. İlk incelemede hırsızların profesyonel olduğu, uzun bir planlama sonucunda söz konusu hırsızlığı gerçekleştirdikleri, bankanın yerleşim planını ve kasa bölümüne ulaşma yollarına hakim oldukları ve iki farklı araçla olay yerinden kaçtıkları anlaşıldı. Noel tatilinin ardından 29 Aralık'ta farkına varılan soygunda 3 bin 250 kasadan yapılan hırsızlıkta ilk aşamada 30 milyon, ikinci aşamada 100 milyon, son olarak ise 300 milyon euroya ulaşan maddi kayıp olduğu ifade edilmişti. - BERLİN