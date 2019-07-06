(geniş haber) ÖMER ÇELİK: (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) BUNUN BİR RÖNTGENİ, MR'I ÇEKİLECEK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, birinci yılı dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili olarak, "Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti'nin Sütlüce'de bulunan il binasında yapılan toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda milletvekili katıldı. Sabah 11.00'de başlayan yaklaşık 4 saat sürdü.Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız milletvekilleri ile yaptığı toplantının 2'incisini İstanbul'da gerçekleştirdi. Bu toplantıya Marmara Bölgesi vekillerimiz katıldı. 9 il İstanbul, Bursa Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Düzce. Bu çerçevede bir toplantı oldu. Toplantı formatı bir AK Parti Geleneği bu, bilinen bir format. Çok sık yapıyoruz bunu. Fakat farklı haberler çıktığı için size açıklama ihtiyacı hissediyorum. Biliyorsunuz geçen hafta grup toplantı yapmadık. Bu hafta da kendilerinin Güneydoğu Avrupa'da bir zirveye katılması söz konusu. Bu hafta da grup toplantısı yapamayacağız. Kış dönemi çalışmaları biterken milletvekillerimiz ile bir araya gelerek küçük gruplar halinde odaklanarak geçmişte yaptığımız gibi bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. 2'incisini gerçekleştirdik. Çarşamba ve perşembe son grupları da yaparak tamamlamayı planlıyoruz. Daha sonra son bahara doğru Kızılcahamam kampımızı gerçekleştireceğiz milletvekillerimizle birlikte. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın programında daha önce kendisi söylemişti. Seçimde başarı gösteren illeri ziyaret, büyükşehirleri ziyaret şeklinde. Yüksek başarı gösterenlerden başlayarak bir program söz konusu. O programları da bu çerçevede gerçekleşecek. Bu toplantılar 3 çerçevede oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız en başta geçtiğimiz dönemle ilgili, kış dönemi, seçim konuları ile ilgili iç politika ve dış politika ile ilgili kısa bir değerlendirme yapıyor. Milletvekillerimize daha çok zaman ayırmak istiyor. Daha sonra milletvekillerimiz, illerinin sorunları olabilir, iç- dış politikaya ilişkin değerlendirmeler olabilir bunları paylaşılıyor. Bunların içinde değerlendirme analiz söz konusu olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza sorular da olabiliyor. Bunlar değerlendirildikten sonra söz isteyen her milletvekili belli bir süre ayrılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantı sonunda değerlendirmelere cevap veriyor. Birazdan da ilçe belediye başkanları ile önümüzdeki dönem ki çalışmaları değerlendiren bir toplantıları gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ MİLLETİMİZ ADINA RUS HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ"

Ömer Çelik açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Toplanıtının içeriğinin sorulaması üzerine Çelik, çıkan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu toplantı ile ilgili çıkan haberlerin yüzde 90'ına yakını toplantıda konuşulmayan şeyler olduğunu söyleyebilirim. Bu toplantıda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerimiz bulunmuyor. Bunun sebebi MYK ve MKYK üyelerimizle Sayın Cumhurbaşkanımız zaten düzenli olarak bir araya geliyor. Burada sadece milletvekillerimizin değerlendirmeleri alınıyor. MYK'yı ve grubu temsilen bir iki arkadaşımız değerlendirmeleri almak üzere bulunuyor. Parti ve grup yönetimi bu notları alarak ilgililere iletiyor. Tabi bu tespit analizlerin sonucunda çıkan hususlar aldığımız notlar çerçevesinde hem partideki ilgili birimlere iletilecek, hem hükümetteki ilgili arkadaşlarımıza iletilecek ve bunların takibi yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız 4 saat kadar bu toplantıya vakit ayırdı. Sadece bir kere ara verildi. Basına açıklanmıştır zaten. Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile görüştüler. Burada Libya'daki gelişmeler ele alındı. Bir de biliyorsunuz Barents Deniz'inde bir deniz altında hayatını kaybeden Rus mürettebat ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız milletimiz adına Rus halkına başsağlığı dileklerini iletti" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN BURADA HİZMETİN HIZLI GİTMESİ"

Ömer Çelik, çarşamba ve perşembe yapılacak toplantıların Ankara'da olacağını belirterek, birinci yılı dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili olarak, "Son grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız bu sistemin birinci yılının değerlendirmesi, performasının çeşitli yerlerde ölçülmesi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a talimat verdiklerini ve onun başkanlığındaki heyetin gözden geçirdiğini söylüyor. Fakat bunu muhalefet partileri, sanki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kendisi gözden geçiriliyormuş gibi algılıyor. Buna arkadaşlarımız cevap verdi. Hayatın icabı gereğidir. Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi. Vatandaşın devletle olan işlerin hızlı görülmesi. Biz ilk iktidara geldiğimizde önümüze kendimizi bağlayan bir karne koymuştuk. Şu işleri şu takvim içinde de gerçekleştireceğiz diye. Biz bunu her zaman yaparız. Şimdi de sistemin birinci yılına geldiğinde, çeşitli bürokratik işlerde tıkanıklık varsa, yavaşlayan işleyen bir durum varsa buralara nasıl müdahale yapılması gerekir ile ilgili tabi bir çalışma yapılacak. Bir performans ölçümünü Sayın CHP Genel Başkanı sanki sistem tartışmasına dönüştürmeye çalışıyor. Bu sistem milletin kararıyla referandumdan geçerek hayata geçmiştir. Sistem tartışmasının rejim tartışması ile ilgisi yoktur. Milletin onay verdiği sistem değişikliğine herkesin saygı duyması gerekir" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE BU SİSTEMİ ALDIYSA KULLANACAKTIR"

Ömer Çelik, muhalefetin S-400'ün etkin kullanılamayacağı iddiasının sorulması üzerine de, "Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlettir. Dışarıdaki yorumları, muhalefet partileri içeriye tercüme ederek orijinal fikir gibi sunuyorlar. Biz, dışarıdaki herhangi bir basın yayın organından okuduğumuz, hiçbir şekilde gündemimizde olmayan, bize iyi niyetli olarak da görmediğimiz bir takım tavsiyelerin bir müddet sonra gerçekmiş gibi kabul edilip muhalefet tarafından bir eleştiriye dönüştürüldüğünü düşünüyoruz. Türkiye'nin Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler her geçen gün bunun altında daha çok çiziyor, ciddi bir şekilde güvenlik ile ilgili bir açığının olmaması gerekir. Hava savunma sistemimizin güçlendirilmesi, egemen bir devlet olarak milli güvenliğimizin gereğidir. Türkiye bu sistemi aldıysa kullanacaktır. Suriye ve Irak'tan kaynaklanan tehditler, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler bunun gerektiriyor. Batılı müttefiklerimizin de şuna dikkat etmesi gerekir. Tabi Türkiye egemen bir devlet olarak kendi sınırlarını koruyor ama Türkiye'nin sınırları aynı zamanda AB'nin ve NATO'nun sınırlarıdır. Türkiye'nin sınırlarının güçlü bir şekilde korunması demek egemen bir devlet olarak bizim kendi milli güvenliğimiz için yaptığımız bir iş olduğu kadar, aynı zamanda NATO ve AB sınırlarının da korunması demektir. Aslında müttefiklerimizin bize destek vermesi gereken bir konudur" dedi.

"HAZIRLIKLAR KENDİ RUTİN İÇİNDE DEVAM EDİYOR"

Çelik, S-400'lerin teslimatı ile ilgili tarihin netleşip netleşmediğinin sorulması üzerine ise, "Teslimat günü belli değil. Çok kısa günler, haftalar sayılı. Zaten öteden beri açıklamalar Temmuz ayında yapılıyordu. Bununla ilgili hazırlıklar kendi rutin içinde devam ediyor. Yer konusu, değerlendiriliyor. En uygun yer neresi olur, tehdit değerlendirmesine göre, Genelkurmay'ın Milli Savunma Bakanlığımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza bir arzları vardı. O değerlendirme yapıldıktan sonra Türkiye'nin ihtiyacını maksimum düzeyde karşılayacak şekilde konuşlandırılacaktır" şeklinde konuştu

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Çelik'in açıklamaları

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