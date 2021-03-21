Beşiktaş, derbinin son dakikalarında galibiyetten oldu - Son Dakika

Beşiktaş, derbinin son dakikalarında galibiyetten oldu

21.03.2021 20:53
Beşiktaş, derbinin son dakikalarında galibiyetten oldu, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi maçta konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi maçta konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 48. dakikasında Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, 89. dakikada Ozan Tufan'ın golüne engel olamadı. Vincent Abobukar ile önemli pozisyonlardan yararlanamayan Beşiktaş, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, bu beraberlikle puanını 64'e yükseltti. Beşiktaş, 31. haftada Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan takipçisi Galatasaray ile puan farkını 3'e çıkarırken, 59 puana ulaşan Fenerbahçe ile 5 puanlık farkı korudu.

Sergen Yalçın yönetiminde derbilerde yine yenilmedi

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 5. derbi maçını da yenilgi almadan tamamladı.

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen Yalçın yönetiminde 5 derbi karşılaşmasına çıkan siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe'yi geçen sezon evinde 2-0 yenen Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibine 4-3 üstünlük kurarken, bugün de evinde sarı-lacivertli ekiple 1-1 berabere kaldı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Yalçın idaresinde çıktığı Galatasaray derbisini 0-0 berabere tamamlayan Beşiktaş, rakibini bu sezonun ilk yarısında ise 2-0 yenmişti.

6 maç sonra puan kaybetti

Beşiktaş, 6 maç sonra puan kaybı yaşadı.

Ligde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 beraber kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Yukatel Denizlisopr (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0), Gaziantep (2-1) ve Medipol Başakşehir'i (3-2) yenen siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe ile berabere kaldı.

Vida'dan 4. gol

Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Domagoj Vida, bu sezon ligde 4. kez gol sevinci yaşadı.

Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Büyüşehir Belediye Erzurumspor maçlarında fileleri havalandıran Vida, Fenerbahçe'ye de gol atma başarısı gösterdi.

Geçen sezon Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta 2-0 yendiği maçta gol atan Vida, sarı-lacivertli takıma karşı 3. kez gol sevinci yaşadı. Vida, 2017-2018 sezonunda siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe'yi evinde 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada da fileleri bir kez havalandırmıştı.

Ghezzal cezalı

Siyah-beayzlı ekipte sarı kart gören Rachid Ghezzal, cezalı duruma düştü.

Bu sezon Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gören Ghezzal, cezası nedeniyle 32. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig, Rachid Ghezzal, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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