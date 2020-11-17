Gilead Türkiye'den Remdesivir açıklaması - Son Dakika

Gilead Türkiye'den Remdesivir açıklaması

17.11.2020 10:45
Gilead Türkiye'den Remdesivir açıklaması, System.String[]

Gilead Türkiye, Remdesivir'in Sağlık Bakanlığı'na bağışlanan adetler haricinde başka bir tedarikinin bulunmadığını duyurdu.

Gilead Türkiye, Remdesivir'in Sağlık Bakanlığı'na bağışlanan adetler haricinde başka bir tedarikinin bulunmadığını duyurdu.

Gilead Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde Remdesivir'in Sağlık Bakanlığı'na bağışlanan adetler haricinde başka bir tedariki bulunmamaktadır. Son dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilmeyen, Remdesivir içerdiği iddia edilen sahte olma olasığı yüksek ürünler ülkemize yasa dışı yollardan girmiştir. Bu ürünlerin Veklury ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır ve de kullanılmaları tehlikeli olabilir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, son dönemde ülkeye yasa dışı yollardan Remdesivir içerdiği iddia edilen sahte olma olasığı yüksek ürünlerin girdiği ve karaborsada satıldığı bilgisini aldıklarını vurgulayan şirket şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kovid-19'un tedavisi için Gilead tarafından geliştirilen etkililiği kanıtlanmış ve onaylanmış ilk ve tek antiviral molekül olan Remdesivir'in orijinal ticari marka ismi Veklury'dir. Veklury, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Japonya, Kanada, Avustralya, Tayvan, Singapur, BAE, İsrail, Hong Kong ve Hindistan gibi dünya genelinde 50'nin üzerinde ülkede ruhsatlandırılmıştır. Veklury, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nca henüz ruhsatlandırılmamış, ticari olarak kullanıma sunulmamıştır ve yüksek öncelikli olarak değerlendirilip ruhsatlandırılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile görüşmelerimiz devam etmektedir.

Sağlık Bakanlığı'ndan Mayıs 2020'de tarafımıza ulaşan 1.000 hastayı tedavi edecek miktarda Veklury talebinin ardından 3 bin hastanın tedavisini karşılayacak miktarda (17 bin 378 flakon) Veklury'yi bedelsiz olarak tedarik ettik. Türkiye'de Veklury'ye erişim talebi yalnızca hekimler tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Yurtdışı İlaç Temini Prosedürü kapsamında yapılabilmektedir. Bakanlıkça Veklury kullanımı uygun görülen hastalar için ilacın sevkiyatı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından talep yapılan ilin İl Sağlık Müdürlüğü'ne sağlanmaktadır."

Gilead Türkiye, vatandaşların sağlığının en önemli önceliklerinin olduğunu kaydederek, "Yasa dışı yollardan Sağlık Bakanlığı kontrolü ve denetimi olmaksızın, hastalara temin edilmeye çalışılan ürünlere ilişkin kamuoyuna bu açıklamayı yapmayı sorumluluğumuzun bir gereği olarak yerine getiriyoruz. Sağlık sektöründe görevli tüm hekimlerin, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilmemiş/onaylanmamış sahte ürünler konusunda halk sağlığını göz önüne alarak mesleki sorumluluklarına uygun hareket edeceğine inanıyoruz.

Sağlık Bakanlığı'na da bu konuyla ilgili resmi başvurunun yapıldığını, yasa dışı yollarla ülkemize gelen söz konusu ürünlere ilişkin firmamızın incelemelerinin devam ettiğini ve üzerimize düşen tüm yasal görevleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu vesileyle, Veklury'yi Sağlık Bakanlığı kural ve denetimlerine uygun olarak en hızlı şekilde Türk halkının kullanımına sunmak için gerekli tüm işlemleri gerçekleştirdiğimizi ve gerçekleştirmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." açıklamasında bulundu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Remdesivir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gilead Türkiye'den Remdesivir açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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