Giresun'da Gözler AK Parti'den Açıklanacak Belediye Başkan Adaylarında

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) Giresun
belediye başkanı adayı olarak açıklanan Aytekin Şenlikoğlu
'ndan sonra gözler ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi.
Giresun'da sadece Güce
ilçesinde mevcut belediye başkanı Aytekin Geçgel
'in karşısına aday adayı çıkmazken, aday adayının oldukça fazla olduğu diğer ilçelerde ise gözler şimdi açıklanacak aday listesinde.
11 aday adayı ile Tirebolu
'yu 8'er aday adayıyla Espiye
ve Bulancak
ilçesi takip ederken, Yağlıdere
ve Keşap
ilçelerinde ise mevcut belediye başkanın karşısına 2'şer aday çıktı.
İlçelerde mevcut belediye başkanının karşısına aday adayı olarak çıkan isimler ise şu şekildi:
"Alucra
ilçesi, Ali Yelek, Enver Yurtsever, Mahmut Gündüz, Necdet Bekçi, Yusuf Karagöz
Bulancak ilçesi, Bilal Yılmaz
, Cengiz Karadeniz
, Dursun Karahasan
, Hamit Karaoğlanoğlu, Kadir Çolak, Muhammet Yılmaz
, Niyazi Karaibrahim
, Şentürk Külekçi Çamoluk
ilçesi, Halit Karakuş, Özcan Çinici
, Rıdvan Alkan Çanakçı
ilçesi, Kerem Gödek, Sedat Koca
, Sezer Kadakal Dereli
ilçesi, Ahmet Geldi, Osman Kahraman
, Servet Türk Doğankent
ilçesi, Abdullah Patan, Hüseyin Öztürk
, Muzaffer Oğuzhan
Espiye ilçesi, Ahmet Yılmaz, İbrahim Yanık, Kadir Beşirli, Latife Yılmaz, Mehmet Macun, Mevlüt Çıtlak, Murat Altuntaş
, Salim Bodur Eynesil
ilçesi, Fatih
Cansız, Hüseyin Mürtezaoğlu, İbrahim Topal Görele
ilçesi, Mehmet Bilge Keşap ilçesi, Mustafa Kemal Kurt
, Hüseyin Külekçi Piraziz
ilçesi, Ali Aydın
, Cevdet Memiş, Mustafa Günaydın
, Ruhiye Durak, Uğur Melikoğlu. Şebinkarahisar
ilçesi, Ayhan Teker, İlhan Ocaklı
, Mahir Cevher, Mehmet Hulusi Karaoğlu, Seyit Çiftçi. Tirebolu ilçesi, Ahmet Aras
, Cevat Hıdıroğlu, Erim Yaman, Fahri Yaman, Halil Aydın
, Halil Demiral, Mehmet Cebecioğlu, Mehmet Davut, Mehmet Şener
, Sedat Murat
Bayrak, Tizan Korkmaz Konya
ve Yağlıdere ilçesi Ömer Bayram
, Sezai Çağlar."
Belde Belediye Başkanlarında ise AK Parti'de mevcut belediye başkanlarının karşısına çıkan aday adayları ise şöyle:
"Giresun Merkez Duroğlu
Beledesi, Ercan Ayhan
, Hüseyin İpekçi, İbrahim Dere, Salih Şen
Bulancak Kovanlık
Beledesi, Ahmet Bulut
, Feridun Aydoğdu, Habil Gündoğdu
Bulancak Aydındere
Beldesi, Haydar Karakılıç
, İbrahim Arslan
, Metin Karahasan
, Veysel Yıldırım
Dereli Yavuzkemal
Beldesi, Hüseyin Uzun
, İsmail Yıldız
, Mustafa Önal, Tahsin Sarı
Espiye Soğukpınar
Beldesi, Bahtiyar Sarıkaya
, Canan Eyice, Mustafa Kümbül, Şaban Eyice
Eynesil Ören
Beldesi, Aydın Çalışkan, Bekir Yetimahmetoğlu, Mustafa Eren
, Sabit Balcı
, Soner Erkan
Görele Çavuşlu
Beldesi, Fatih Duzcu, Hasan Durmuş
, Hurşut Özarslan, Lokman Göral
Yağlıdere Üçtepe
Beldesi, Özcan Öztürk." - GİRESUN