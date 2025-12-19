Gökalp İçer hakkında müebbet hapis talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Gökalp İçer hakkında müebbet hapis talebi

Gökalp İçer hakkında müebbet hapis talebi
19.12.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne ilişkin soruşturma sonuçlandı. İCRAYPEX'in sahibi Gökalp İçer hakkında, Çelebi'nin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle iddianame düzenlendi. İçer, 'kadına karşı olası kastla öldürme' ve 'uyuşturucu madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından dolayı müebbet hapis cezası ile karşı karşıya.

Avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İCRAYPEX'in sahibi Gökalp İçer hakkında Çelebi'nin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

İçer'in 'kadına karşı olası kastla öldürme' ve 'uyuşturucu madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından müebbet hapis istendi.

Kaynak: DHA

Çelebi, Güncel, Göksu, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gökalp İçer hakkında müebbet hapis talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya Başbakanı Sanchez, Palma’da “istenmeyen kişi“ ilan edildi İspanya Başbakanı Sanchez, Palma'da "istenmeyen kişi" ilan edildi
Netanyahu’dan idam tasarısına onay Netanyahu'dan idam tasarısına onay
Acun Ilıcalı: Hull City’e gelmek istiyorlar Acun Ilıcalı: Hull City'e gelmek istiyorlar
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız sağlık kontrolüne böyle götürüldüler Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız sağlık kontrolüne böyle götürüldüler
Otobüs şoförü ile kadın yolcu tekme ve yumruklarla birbirine girdi Otobüs şoförü ile kadın yolcu tekme ve yumruklarla birbirine girdi
Bakan Şimşek: Terörsüz Türkiye’de GAP ve DAP bölgeleri uçuşa geçecek Bakan Şimşek: Terörsüz Türkiye'de GAP ve DAP bölgeleri uçuşa geçecek

15:38
TRT canlı yayınında bir kadın ’’Yeter’’ diye bağırıp ceketini yırttı
TRT canlı yayınında bir kadın ''Yeter'' diye bağırıp ceketini yırttı
15:23
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin’den ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama
15:10
ASELSAN’dan NATO üyesi ülkeye 410 milyon dolarlık ihracat
ASELSAN'dan NATO üyesi ülkeye 410 milyon dolarlık ihracat
15:09
Polis ekipleri, TBMM önünde eylem yapmak isteyen grubu ablukaya aldı
Polis ekipleri, TBMM önünde eylem yapmak isteyen grubu ablukaya aldı
14:56
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hassasiyeti var“ deyip asgari ücret için rakam verdi
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti var" deyip asgari ücret için rakam verdi
13:29
Görüntü Türkiye’nin yanı başından 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2025 16:01:28. #7.11#
SON DAKİKA: Gökalp İçer hakkında müebbet hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.